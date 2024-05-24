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朴敘俊緋聞女友「超狂家世」曝光！　蘿倫蔡親口認：我是中歐混血

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴敘俊近期爆出新戀情，對象是知名女模蘿倫蔡（Lauren Tsai），1998年出生的女方現年26歲，緋聞爆開後，身份遭到起底，家族背景很狂。她從小就搬到夏威夷居住，並在2016年出演節目《雙層公寓：夏威夷》後，親口承認自己是「中國、歐洲的混血兒，是亞洲混血兒」，並說得一口流利美、日雙語。

▲▼▲▼朴敘俊緋聞女友「超狂家世」曝光！　蘿倫蔡親口認：我是中歐混血（圖／翻攝自蘿倫蔡IG）

▲朴敘俊爆出新的緋聞女友，對象是蘿倫蔡。（圖／翻攝自蘿倫蔡IG）

蘿倫蔡長相很有個性、氣質非凡，2016年出演節目《雙層公寓：夏威夷》後累積高知名度，IG追蹤人數高達百萬追蹤人次，本就是小有名氣的名人。她當年出演真人秀時，透露自己7歲搬到夏威夷居住，並在該地住了11年，後來對日本文化產生興趣，輾轉去到日本留學，因此說得一口流利日、美雙語。

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▲蘿倫蔡親口認：我是中歐混血（圖／翻攝自《雙層公寓：夏威夷》）

▲蘿倫蔡自我介紹時表示「我是中歐混血」。（圖／翻攝自《雙層公寓：夏威夷》）

蘿倫蔡被其他嘉賓問到「妳是日本人嗎？」她親口回答「我是中國、歐洲的混血兒，是亞洲混血兒，15歲的時候有去日本留學，在廣島待了大約六個禮拜，想要搬到日本所以開始學日文，看節目自學日文。」關於理想型，她舉例，「我喜歡有創意的人，穩定、冷靜、成熟一點的比較好，還要值得我尊敬。」

▲▼▲▼朴敘俊緋聞女友「超狂家世」曝光！　蘿倫蔡親口認：我是中歐混血（圖／翻攝自蘿倫蔡IG）

▼▲蘿倫蔡被封為零死角美女。（圖／翻攝自蘿倫蔡IG）

▲▼▲▼朴敘俊緋聞女友「超狂家世」曝光！　蘿倫蔡親口認：我是中歐混血（圖／翻攝自蘿倫蔡IG）

近期爆出與朴敘俊的戀情，蘿倫蔡的家世背景引起熱搜，她的祖父蔡維侖是名航空工程師，現美國史丹福大學的榮譽退休教授，曾祖父蔡一諤曾擔任中國農村復興聯合委員會會計長和東海大學董事長，外曾祖父是音樂教育家李抱忱，叔父是知名廚師蔡明昊，一家全是有頭有臉的菁英。

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蘿倫蔡, Lauren Tsai, 朴敘俊

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