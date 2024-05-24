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《單身3》劉恃蘟在台認單身！大方認私約崔民又：真的沒劇本

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛真人秀《單身即地獄》擁有廣大粉絲喜愛，一連推出3季都有高度關注度。第三季嘉賓劉恃蘟（柳詩恩）以模特兒身份在勸內活動，受邀出席節目後，知名度大漲，她與男嘉賓崔民又配對成功，她近日來到台灣旅遊，24日抽空接受台灣媒體訪問，一解節目秘辛，掛保證「絕對沒劇本」，並坦言現在單身，節目後雖然與崔民又有抱著好感相處看看，但因為兩人行程都很忙碌，最終沒能發展成愛情。

▲▼ 直擊／劉恃蘟（柳詩恩）大方認「私約崔民又」：《單身》真的沒劇本！。（圖／記者吳睿慈攝）

▲劉恃蘟來台有被粉絲認出來。（圖／記者吳睿慈攝）

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劉恃蘟於22日來到台灣旅遊，粉絲得知她來台灣的消息後聞訊追星，特別在她的飯店樓下等待，她笑說：「他帶著一個很大的相機來等我，我真的很好奇他怎麼知道我的行程。」感謝粉絲特別到現場等她，連稍早抵達訪問現場時，該位粉絲也有現身，她二度驚呼：「真的很好奇他怎麼知道的。」她露出親切笑容透露，跟對方合照了5次以上。

透過《單身即地獄》人氣爆紅，劉恃蘟工作量也倍漲，她大方承認「多了至少3倍吧，工作多到數不清的程度」，由於她本身就是模特兒職業，對於鏡頭不陌生，參加完節目後，對於人氣有實感、粉絲增加，不會因此感到壓力大或有負擔。

▲▼ 直擊／劉恃蘟（柳詩恩）大方認「私約崔民又」：《單身》真的沒劇本！。（圖／記者吳睿慈攝）

▲劉恃蘟大方認節目後有私約崔民又，但彼此忙碌沒能發展成情侶。（圖／記者吳睿慈攝）

節目裡她與男嘉賓崔民又配對成功，但現在感情狀態為「單身」，她承認：「節目結束後，我們還是有抱著好感相處看看，而且節目錄製時我不知道他的年紀（年下），但大家各自工作都很忙，所以就⋯。」可惜最終沒有配對成功，她在訪問時開出交友條件，「我其實是長相優先，長相第一個，喜歡長得像小狗狗的臉，然後要長得高，還有性格溫柔的。」

劉恃蘟在節目裡看起來文靜、害羞，但其實本人性格很幽默，被問到在節目裡一直歪著脖子又摸頭髮，她大笑自嘲：「難怪那時候覺得脖子痛痛的，我其實是一個搞好笑的女生，不知道為什麼在節目裡看起來那麼做作像假假的女生，我很後悔，其實我是滿照顧別人的個性。」

▲▼ 直擊／劉恃蘟（柳詩恩）大方認「私約崔民又」：《單身》真的沒劇本！。（圖／記者吳睿慈攝）

▲劉恃蘟透露自己戀愛時是直進女。（圖／記者吳睿慈攝）

不過，朋友看到她對於感情積極的程度，皆一致表示不意外，「我只要談戀愛的時候就是會直進女，喜歡跟不喜歡很明顯，所以朋友都覺得不意外。」她也強調《單身即地獄》沒有劇本，「我們連自我介紹都是自己想的」。這次首度與台灣媒體見面，劉恃蘟很親切地致謝，「首先因為《單身即地獄》的關係，謝謝台灣很多粉絲有認出我，讓我覺得我要更努力生活，我覺得台灣的人都抱有很單純純真的心，我是真的想要說『我很喜歡台灣粉絲』。」希望有機會再訪台。

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劉恃蘟, 單身即地獄, 柳詩恩, 崔民又

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