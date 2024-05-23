hito典禮倒數1天！　《山河令》張哲瀚突宣布「取消出席」粉錯愕

▲張哲瀚臨時宣布缺席頒獎典禮。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮本週六25日將於台北小巨蛋盛大登場，日前曝光卡司之一，正是曾在《山河令》、《班淑傳奇》和《琅琊榜》嶄露頭角的張哲瀚，今年更以新人之姿入圍2024 Hito流行音樂獎，不料今（23日）主辦突然宣布藝人張哲瀚因故不克前來，無法參加2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，消息一出令粉絲震驚不已。

今網路就盛傳張哲瀚疑似將缺席頒獎典禮，而稍早Hit Fm聯播網也證實消息：「收到藝人張哲瀚所屬經紀公司冉以音樂來信告知，藝人張哲瀚因故不克前來，無法參加2024 hito流行音樂獎頒獎典禮。Hit Fm聯播網基於各方考量，很遺憾宣布張哲瀚取消出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，也謝謝藝人張哲瀚及所屬經紀公司冉以音樂祝福，對於喜愛藝人張哲瀚的聽眾及歌迷朋友們深感抱歉，造成任何不便敬請見諒，謝謝大家支持與體諒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，為了迎接張哲瀚的到來，張哲瀚的粉絲更砸大錢集資包了這週小巨蛋外的LED廣告牆，還有不少捷運燈箱，不料卻臨時缺席典禮，引來粉絲一片錯愕。

