ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《當男人戀愛時》翻拍泰國版！　「泰版道明寺」Bright化身邱澤討債

記者蕭采薇／綜合報導

翻拍自台韓愛情經典《當男人戀愛時》的泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》由「泰版道明寺」Bright主演，搭擋《把哥哥退貨可以嗎》的「泰國億萬票房女神」Yaya。除了愛情元素外，更融入泰國在地元素，旁敲泰國人民債務現實，甚至突顯「每三位泰國人，就有一位陷入負債問題」的社會問題。

▲《分期付款愛上你》是泰版的《當男人戀愛時》，由Bright和Yaya主演。（圖／采昌提供）

▲《分期付款愛上你》是泰版的《當男人戀愛時》，由Bright和Yaya主演。（圖／采昌提供）

催淚愛情強片《分期付款愛上你》翻拍自2014年由韓東旭執導，黃晸玟、韓惠軫主演的電影《不標準情人》，該作品更在2021年翻拍成台灣版《當男人戀愛時》，由邱澤、許瑋甯主演，不僅斬獲4.05億台幣票房佳績，更促成邱澤、許瑋甯佳偶，被網友笑稱是「紀錄片」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

故事在2024年推出泰國翻拍版，光是製作消息與概念版預告一出，就在影音平台上大破120萬觀賞人次，導演瓦蘇蒂克特皮奇對此分享：「故事的前提很清楚，是討債人和債務人之間的愛情故事。我們要做的功課，是如何透過泰國背景來講述這個故事，又同時得思考如何讓觀眾對角色產生信任與參與感。」

他接著表示：「這是一部擁有強烈情感的愛情電影，是一部必須恰到好處將多重元素混合在一起的浪漫故事，但也不能忘記所謂『非正式債務』的概念。據說，一半以上的泰國人都可能已經負債累累。我們研究人們的真實生活，甚至田調過我們認識或見過的人，這對我們說故事來說，都是一種啟發。」

▲《分期付款愛上你》是泰版的《當男人戀愛時》，由Bright和Yaya主演。（圖／采昌提供）

▲Bright（右）和Yaya（左）男女神夢幻合演。（圖／采昌提供）
 
事實上，根據國際金融協會（IIF）在2022年6月所公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值（GDP）比率最高的國家之一，僅次於南韓和香港。每三位泰國人當中，就有一位陷入負債問題。相較於南韓原版與台灣翻拍版，這次的泰國翻拍版更清楚暴露「債務」這項現實問題。
 
本片在泰國上映首日，就熱賣230萬泰銖，逆襲蟬聯多天冠軍的《金孫爆富攻略》，甚至打敗同一天上映的好萊塢大片《特技玩家》（The Fall Guy），登頂泰國首日票房冠軍，隨即也登上首週新片票房冠軍，名列今年第五高開片票房的泰國電影，該片將在6月21日在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

當男人戀愛時, 分期付款愛上你, 泰版道明寺, Bright, 把哥哥退貨可以嗎, Yaya

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366