《當男人戀愛時》翻拍泰國版！　「泰版道明寺」Bright化身邱澤討債

記者蕭采薇／綜合報導

翻拍自台韓愛情經典《當男人戀愛時》的泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》由「泰版道明寺」Bright主演，搭擋《把哥哥退貨可以嗎》的「泰國億萬票房女神」Yaya。除了愛情元素外，更融入泰國在地元素，旁敲泰國人民債務現實，甚至突顯「每三位泰國人，就有一位陷入負債問題」的社會問題。

▲《分期付款愛上你》是泰版的《當男人戀愛時》，由Bright和Yaya主演。（圖／采昌提供）

催淚愛情強片《分期付款愛上你》翻拍自2014年由韓東旭執導，黃晸玟、韓惠軫主演的電影《不標準情人》，該作品更在2021年翻拍成台灣版《當男人戀愛時》，由邱澤、許瑋甯主演，不僅斬獲4.05億台幣票房佳績，更促成邱澤、許瑋甯佳偶，被網友笑稱是「紀錄片」。

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故事在2024年推出泰國翻拍版，光是製作消息與概念版預告一出，就在影音平台上大破120萬觀賞人次，導演瓦蘇蒂克特皮奇對此分享：「故事的前提很清楚，是討債人和債務人之間的愛情故事。我們要做的功課，是如何透過泰國背景來講述這個故事，又同時得思考如何讓觀眾對角色產生信任與參與感。」

他接著表示：「這是一部擁有強烈情感的愛情電影，是一部必須恰到好處將多重元素混合在一起的浪漫故事，但也不能忘記所謂『非正式債務』的概念。據說，一半以上的泰國人都可能已經負債累累。我們研究人們的真實生活，甚至田調過我們認識或見過的人，這對我們說故事來說，都是一種啟發。」

▲Bright（右）和Yaya（左）男女神夢幻合演。（圖／采昌提供）



事實上，根據國際金融協會（IIF）在2022年6月所公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值（GDP）比率最高的國家之一，僅次於南韓和香港。每三位泰國人當中，就有一位陷入負債問題。相較於南韓原版與台灣翻拍版，這次的泰國翻拍版更清楚暴露「債務」這項現實問題。



本片在泰國上映首日，就熱賣230萬泰銖，逆襲蟬聯多天冠軍的《金孫爆富攻略》，甚至打敗同一天上映的好萊塢大片《特技玩家》（The Fall Guy），登頂泰國首日票房冠軍，隨即也登上首週新片票房冠軍，名列今年第五高開片票房的泰國電影，該片將在6月21日在台上映。