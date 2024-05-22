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百靈果被罵滾出去「凱莉難過首發聲」！　現場抗議民眾心疼揭真相

記者田暐瑋／綜合報導

Podcast節目「百靈果News」的主持人凱莉與Ken於21日晚間現身青島東路，探查立法院前的集會情況。然而，當他們抵達現場，卻遭到民眾怒吼驅趕：「滾出去！」事件迅速在網路上引發熱議，對此，凱莉也吐露遭謾罵後的心聲。

▲百靈果被罵滾出去。（圖／翻攝自百靈果IG）

▲百靈果被罵滾出去。（圖／翻攝自百靈果IG）

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凱莉和Ken當天看到現場大批人潮，不畏豪雨堅守信念的模樣，直呼相當感動，凱莉原本打算深入集會現場聽台上演講的內容，卻遭遇現場民眾不友善的反應，朝著她罵：「百靈果滾出去！」她事後坦言心情難過，猜測是有部分群眾比較激動，但一轉身，另外一群民眾立刻湧上來安慰：「妳不要太介意，他們只是情緒比較激動，我就覺得好可愛哦。」但臉上表情仍略顯失落。

▲百靈果被罵滾出去。（圖／翻攝自百靈果IG）

▲百靈果被罵滾出去。（圖／翻攝自百靈果IG）

事後，一名當時也在現場的女子跟上來攔住凱莉和Ken，表示事發當下自己身邊的老太太也大喊要百靈果滾出去，但她疑惑：「你們沒有挺白或挺藍啊！」問了老太太後，對方竟表示完全不知道百靈果是誰，只是跟著旁人喊而已，直呼相當荒謬，最後也給凱莉一個大大的擁抱，Ken也感動不已。

至於為何會遭一些民眾謾罵，有網友認為百靈果過去評論「當年的太陽花是靠賣萌搞笑」，以及曾嘲諷國家危機時選擇立刻逃離台灣，「公共責任是甚麼笑死人，這四個字根本是弱者對強者的牽制，你們有繳稅給我嗎？憑甚麼要我負公共責任」等等言論，才會引發如此大的爭議。

▲百靈果被罵滾出去。（圖／翻攝自百靈果IG）

▲有現場抗議民眾安慰百靈果。（圖／翻攝自百靈果IG）

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