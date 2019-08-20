捨不得毀掉女兒！　于美人痛下「重大決定」…網好心疼：這一般人做不到

記者田暐瑋／綜合報導

于美人和前夫王維倫離婚六年，兒子Max跟著爸爸，女兒Mina跟著她，日前她在節目上討論到失智議題，果斷表示如果自己也有那麼一天，會要女兒直接把她送到照養機構去，背後原因讓人忍不住鼻酸淚崩。

于美人在《什麼道理？》節目上討論「失智怎麼伴」議題，在場一位素人表示，已經交代子女如果自己先走了，就把失智的爸爸送到照養機構去，她聽了之後大表贊同，直言自己也是抱持著這種觀念，被問到真正原因，她則表示是因為不願意拖累女兒的人生。

▲于美人。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理？）



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于美人說道，「這一照顧就是10年、20年，我人生是最後的10年，剛好是她人生最精華的10年，我從小栽培她長大，為了就是讓她展翅高飛、鴻圖大展，然後我最後的10年綁住她人生最精華的10年，我這一路的栽培是什麼意思？！」

失智後住到照養機構，于美人反而認為可以得到好好照顧，兒女只需要來探望就好，也呼籲社會不要把「不孝」這個字眼綁架小孩子，「真正一個做父母的心是什麼？如果我走到那一天的時候，我求你，你加倍幸福就是對我的報答，不要把你綁在我身上！」

▲于美人。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理？）