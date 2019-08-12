泰勒絲「穿泳衣」踩紅毯奪獎　Monsta X搶下「青少年票選獎」韓團頭香

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度由美國福斯電視台舉辦的「青少年票選獎」，於台灣時間12日上午舉行。泰勒絲（Taylor Swift）出席獲頒「偶像大獎」。她也捨棄過去喜愛的小洋裝，選擇印花套裝出席，而泰勒絲所穿的華麗上衣，其實是泳衣，風格大突破。

▲泰勒絲出席「青少年票選獎」。（圖／CFP）

一直以來出席頒獎典禮，都喜歡穿著俏皮小洋裝的泰勒絲，這次特地選擇VERSACE的連身套裝，印花泳衣搭配短褲的造型，大膽顛覆過去的風格。「青少年票選獎」以衝浪板取代獎盃，主辦單位也特地為泰勒絲量身打造了「貓咪衝浪板」，上面全是泰勒絲家裡的三隻毛小孩。

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▲泰勒絲出席「青少年票選獎」。（圖／CFP）



泰勒絲也以自身經驗向現場主角－青少年們分享道：「你可以犯錯，有時候你盡了全力想將每一件事做得完美，不想犯任何一點錯誤，但其實犯錯是很正常的事情。」

▲韓團Monsta X出席「青少年票選獎」。（圖／CFP）

除了泰勒絲外，歌手方面也延續吹到美國的「韓流」，包括韓團Monsta X在本屆成為第一位在「青少年票選獎」表演的南韓歌手。此外像是防彈少年團一舉獲得包括「最佳國際藝人」、「最佳合作」、「最佳後援會」以及「最佳夏季巡演」四個幾項，女團BLACKPINK也拿下「最佳音樂組合單曲」。

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