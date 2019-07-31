雷／佟年向韓商言求婚！《親愛的》激吻灑糖：妳成我世界的中心

記者林奕如／綜合報導

今夏瘋電競題材為背景甜寵劇《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》），李現飾演冷酷大神韓商言，佟年（楊紫 飾）對他一見鍾情，展開女追男的浪漫愛情，後期劇情更是灑糖不手軟，31日將迎來大結局，倒數2集就已經邁向高潮，佟年在亞洲總決賽前向韓商言求婚。

▲▼佟年向韓商言求婚。（圖／翻攝愛奇藝）

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韓商言帶領KK戰隊打入亞洲總決賽，沒想到賽前發生沈哲胃痛，必須由周一代替上場，增添奪冠變數，這一戰打得辛苦，佟年坐在他旁邊觀戰時，感動到眼眶含淚，「終於走到了這一天，我在他臉上看到了驕傲，他是韓商言，他是我的男人。他一定會完成他的夢想，因為他那麼努力，又這麼與眾不同。」

▲▼KK戰隊拿下亞洲總決賽冠軍，韓商言佟年激動擁抱。（圖／翻攝愛奇藝）

之前韓商言在北京打告別賽時，拿冠軍戒指向佟年求婚，但當時佟年緊張到說不出話來，韓商言失望以為她拒絕，決定慢慢來，佟年則是選在他最值得驕傲這一刻，在亞洲總決賽前告白，開口：「韓商言，我們結婚吧。無論比賽輸贏，都有我陪著你，我們結婚吧。」

▲▼佟年、韓商言甜蜜熱吻，準備結婚。（圖／翻攝親愛的、浙江衛視）

最終韓商言帶領的KK戰隊獲得冠軍，熱血沸騰的這一刻，韓商言沒有忘記要和佟年結婚，和好友王浩（李澤鋒 飾）互換衣服，穿上一套西裝，兩人計程車上熱吻，簡直甜到不要不要，小倆口直奔佟年家裡請求佟爸媽的答應，他承諾：「我想把妳變成我世界的中心。」讓不少網友直呼：「實在太甜了，大晚上的灑狗糧」、「快要結局了，好捨不得。」

該劇改編《蜜汁燉魷魚》網路小說，擁有龐大書迷，改編電視劇版本成功「真人化」，男女主角李現、楊紫人氣更是一飛衝天，特別的是，男主角李現出道8年才爆紅，每天上熱搜，微博粉絲更是從約4百萬漲到約1千5百萬，並且持續上升中，人氣爆棚。