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張彬彬被她色誘「手流汗又發抖」　林依晨嬌嗔吃醋：他比較喜歡妳

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》飾演小乞兒，和蓮衣客陳煜（張彬彬 飾）生死相許，但身旁各有追求者，同門師妹黃心娣飾演柳青蕪，更上演誘惑戲碼，有一場她摸著張彬彬的手問：「長卿我美嗎？」她爆料感覺到張彬彬手流汗還發抖，一旁林依晨嬌嗔裝吃醋，笑說：「可能他比較喜歡妳，跟我都沒有抖，還滿自在。」

▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林柏宏、林依晨、黃心娣主演《小女花不棄》。（圖／記者屠惠剛攝）

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由於張彬彬曾說林依晨是女神，她害羞一笑：「女神一詞，太廣泛利用，應該是人家彬彬有禮，禮節有顧到。」兩人戲外相差11歲，但她童顏無敵，根本看不出來。該劇即將在中視、中天播出，不過戲其實已經播畢，當時播出時，結局備受爭議，林依晨也說出自己看法，小說版跟電視劇版本已經不一樣，電視劇版本也有很多種，「對我來說，我最希望結局是她（花不棄）和陳煜（張彬彬 飾）走入桃花林中，隱姓埋名，然後東方炻（林柏宏 飾）跟柳青蕪（黃心娣 飾）在一起，我們可以當鄰居。」一旁林柏宏笑說，「我希望我跟花不棄，然後青蕪跟陳煜一起。」

▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林依晨飾演小女花不棄。（圖／記者屠惠剛攝）

談到印象深刻一場戲，林柏宏和林依晨兩人結伴在沙漠，林依晨的小腿卻被毒蠍咬傷，為了英雄救美，他二話不說用嘴吸出毒液，「這是我人生中的第一次。」對象是師姐林依晨，不論是時間或力道都要拿捏，林依晨也說：「是我拍這部戲最害羞的一部分。」拍攝當下她還拿濕紙巾擦腿，至於觸感如何，林依晨的印象就是「濕濕的」，林柏宏則說因為是在沙漠，所以嘴巴其實都是沙。

▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林柏宏撩妹黃心娣。（圖／記者屠惠剛攝）

林依晨照顧林柏宏外，也照顧師妹，她和黃心娣都有一場小露香肩的沐浴戲，黃心娣因為沒有經驗，下水前就把浴巾拿掉，一旁的林依晨已經收工，還是待到最後，見狀貼心提醒，要她圍著下水，畢竟現場沒有清場，還是要保護自己。

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 陳煜, 邢恩, 小蝦

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