道明寺終於發聲了！　言承旭悲痛「告別杉菜」曝與大S私下對話

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S難過說「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」而她生前演出過多部經典戲劇，最經典的便是《流星花園》，在劇中與她愛得轟轟烈烈的男主角言承旭也終於發聲。

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▲女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。（圖／記者李毓康攝）

言承旭在大S傳出過世噩耗後，消失了一整個下午，沈澱了一陣子後，透過經紀人回應「謝謝遇見你（妳），在你（妳）無憂無慮的孩子般的年月，你（妳）常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，你（妳）慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」。

▲《流星花園》是大S的代表作之一。（圖／華視提供）

大S在2001年時演出《流星花園》「杉菜」一角一砲而紅，戲劇成功翻拍日本少女漫畫進而爆紅亞洲，長髮加上堅毅的性格，宛如漫畫中杉菜走出來，在戲裡與言承旭飾演的「道明寺」愛得轟轟烈烈，該劇也是台灣電視史的重要分水嶺，從此掀起漫改偶像劇熱潮。

▲大S在《流星花園》飾演杉菜。（圖／翻攝自微博／大S）