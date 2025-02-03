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葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

記者蕭采薇／綜合報導

第67屆葛萊美獎台灣時間3日登場，「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）帶著「莞莞類卿」的老婆比安卡（Bianca Censori）登上紅毯。衣不驚人死不休的比安卡突然脫去大衣，直接全裸露出胸前兩點，肯爺在站在一旁，彷彿欣賞自己的精心傑作。

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸。（圖／路透）

▲▼「肯爺」老婆比安卡（右）全裸登上葛萊美紅毯。（圖／路透）

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸。（圖／路透）

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肯伊威斯特此次葛萊美動作不斷，先是特地在IG限動標注與她有許多過節的泰勒絲（Taylor Swift），令人摸不著頭緒，但的確也如他所要的：在社群掀起不少討論。而帶著全裸的老婆走紅毯，也一度讓這對夫妻傳出被大會請出現場。

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和莎賓娜（Sabrina Carpenter）、女神卡卡（Lady Gaga）。（圖／路透）

▲「肯爺」帶著全裸的老婆比安卡（右）登上葛萊美紅毯。（圖／路透）

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和莎賓娜（Sabrina Carpenter）、女神卡卡（Lady Gaga）。（圖／路透）

▲比安卡「前衛」的穿搭，連理應見怪不怪的好萊塢攝影師都看傻。（圖／路透）

本屆葛萊美獎星光熠熠，紅毯也相當精彩。前情敵奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和莎賓娜（Sabrina Carpenter）狹路相逢。兩人都是童星出道多年，奧莉維亞以一首罵前男友的《drivers license》爆紅，卻被抖出「小三」就是莎賓娜，後者也寫歌回嗆。如今兩人都成了歌壇新生代天后，少不了從頭到腳都得被比較一番。

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和莎賓娜（Sabrina Carpenter）、女神卡卡（Lady Gaga）。（圖／路透）

▲▼奧莉維亞和莎賓娜這對「前情敵」在葛萊美狹路相逢。（圖／路透）

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和莎賓娜（Sabrina Carpenter）、女神卡卡（Lady Gaga）。（圖／路透）

葛萊美常勝軍泰勒絲則穿上自己最愛的紅色，並在大腿掛上寶石鏈條，高雅中帶一絲性感。風格多變的女神卡卡（Lady Gaga）和怪奇比莉（Billie Eilish）皆以全黑裝扮現身，但造型仍相當有個性。

▲葛萊美紅毯：泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

▲▼泰勒絲穿上最愛的紅色，大腿上還有T字的寶石鏈條。（圖／路透）

▲葛萊美紅毯：泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和莎賓娜（Sabrina Carpenter）、女神卡卡（Lady Gaga）。（圖／路透）

▲女神卡卡全黑造型依然很有個性。（圖／路透）

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