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大S昔談生死「每天當最後一天」！　曾走過鬼門關轉念：不會感到傷心

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震驚各界。大S出道多年，陪伴許多人的兒時回憶，不論是《娛樂百分百》、《大小愛吃》、《流星花園》、《轉角遇到愛》至今仍在流傳。而她過去曾說過多句金句，甚至談到生死，豁達看待人生，片段如今也被翻出，她說：「把每天都當作最後一天來過，可是我不會覺得傷心，因為這都是必經之路。」

▲▼女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。（圖／記者李毓康攝）

▲大S昔談生死，豁達看待人生。（圖／資料照／記者李毓康攝）

大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生產時也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。大S坦言生完小孩後，有幾次差點回不來，尤其是在生第二胎，讓她對於生命有了不同感悟，「我開始知道我的身體會突然的就不動了，我開始習慣有紀錄最近想講的是事情，還有該交代的事情，因為我有瀕死的經歷，所以我把每天當作最後一天來過。」

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大S說並不害怕死亡，也不會因此感到傷心，不過特別提到小S，「我跟我妹妹兩個人的關係，不管怎樣她要知道我最後的那前幾分鐘在幹嘛。」如今大S臨終前一家人都守在她身邊，陪她走完她精彩的人生篇章，就如同她所說的，「生死有命、富貴在天。」

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 生死

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