大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

記者田暐瑋／綜合報導

一名來自香港的日本旅遊達人粉專爆料「48歲台灣女星猝逝」貼文掀起熱議，提及「《流星花園》時期活躍」、「育有子女」、「跨國婚姻」等線索，網友紛紛聯想到大S（徐熙媛），對此，S家藝人至今未正面回應。而前婆婆張蘭日前透露大S在春節期間的行蹤，和爆料者指出的在日本罹患急病猝逝有出入。

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）



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張蘭日前被捕捉到和汪小菲夫妻及親家一起到泰國旅遊，期間還開直播和粉絲互動，被問到有沒有和孫子孫女過節，她透露大S帶著孩子們去韓國過春節，對比爆料粉專文中所指的「日本流感急病」，兩者地點有些出入，此外，微博有網友發現汪小菲在爆料瘋傳後，抖音大頭貼換成全黑照，也令外界看得撲朔迷離。

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）



事實上大S甫於1月底現身資深製作人王偉忠女兒歸寧宴，當時她以絕佳狀態現身，凍齡狀態驚艷網友，如今傳出詭異爆料，小S和S媽都未做回應，S幫友人的陳建州則是對求證訊息已讀不回，但IG照樣PO出到澳門力挺老婆范瑋琪開唱的文章，僅有Makiyo經紀人傻眼表示沒聽說大S出事。

▲張蘭透露大S春節回韓國過年。（圖／翻攝自微博）