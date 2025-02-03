ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

記者田暐瑋／綜合報導

一名來自香港的日本旅遊達人粉專爆料「48歲台灣女星猝逝」貼文掀起熱議，提及「《流星花園》時期活躍」、「育有子女」、「跨國婚姻」等線索，網友紛紛聯想到大S（徐熙媛），對此，S家藝人至今未正面回應。而前婆婆張蘭日前透露大S在春節期間的行蹤，和爆料者指出的在日本罹患急病猝逝有出入。

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

張蘭日前被捕捉到和汪小菲夫妻及親家一起到泰國旅遊，期間還開直播和粉絲互動，被問到有沒有和孫子孫女過節，她透露大S帶著孩子們去韓國過春節，對比爆料粉專文中所指的「日本流感急病」，兩者地點有些出入，此外，微博有網友發現汪小菲在爆料瘋傳後，抖音大頭貼換成全黑照，也令外界看得撲朔迷離。

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

事實上大S甫於1月底現身資深製作人王偉忠女兒歸寧宴，當時她以絕佳狀態現身，凍齡狀態驚艷網友，如今傳出詭異爆料，小S和S媽都未做回應，S幫友人的陳建州則是對求證訊息已讀不回，但IG照樣PO出到澳門力挺老婆范瑋琪開唱的文章，僅有Makiyo經紀人傻眼表示沒聽說大S出事。

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭透露大S春節回韓國過年。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

推薦閱讀

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

大S 10天前才露臉！　現身王偉忠長女歸寧宴…勾手具俊曄燦笑迷人

大S 10天前才露臉！　現身王偉忠長女歸寧宴…勾手具俊曄燦笑迷人

才剛見到大S！吳宗憲聞噩耗震驚　悲痛哀悼昔日搭擋：希望她一路好走

才剛見到大S！吳宗憲聞噩耗震驚　悲痛哀悼昔日搭擋：希望她一路好走

大S遭瞎傳死訊「Makiyo經紀人傻眼發聲」！　求證S幫親友無回應

大S遭瞎傳死訊「Makiyo經紀人傻眼發聲」！　求證S幫親友無回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

大S 10天前才露臉！　現身王偉忠長女歸寧宴…勾手具俊曄燦笑迷人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 陳建州, Makiyo

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 具俊曄：守護熙媛來到台灣！　大S猝逝傳回韓網⋯千人錯愕：叫他怎麼活
  2. 大S日本染流感猝逝　「前男友」周渝民、藍正龍聞死訊…反應曝光
  3. 韓媒高度關注「大S猝逝」　曝具俊曄拒絕聯繫！韓網震驚：不敢相信
  4. 大S「22年前突然消失」小S崩潰！　鏡頭前痛哭喊話：家人都是愛妳的
  5. 大S結婚紀念日快到了！具俊曄昔來台為愛隔離10天　結婚3週年痛失摯愛
  6. 大S流感猝逝！黑人心碎發聲「永遠記得她」　演藝圈好友齊哀悼
  7. 震驚大S猝逝！　范瑋琪IG突發「全黑圖」…急趕回台北
  8. 大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台
  9. 大S日本得流感猝逝！林志玲痛失好友　經紀人哀曝反應：姐姐太難過
  10. 才剛見到大S！吳宗憲聞噩耗震驚　悲痛哀悼昔日搭擋：希望她一路好走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366