ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中國賀歲前三《封神第二部》台灣定檔　費翔版紂王「殘暴魅惑」升級

記者蕭采薇／綜合報導

電影《封神第二部：戰火西岐》於中國賀歲檔震撼上映，上映前預售票房即突破五億人民幣，短短數日內票房更狂飆至八億，強勢問鼎票房排行榜。延續首部曲《封神第一部：朝歌風雲》的磅礡氣勢，《封神第二部》以更加浩大的戰爭場面，並確定於3月14日正式登上台灣大銀幕。

▲《封神第二部：戰火西岐》。（圖／鴻聯國際提供）

▲西伯侯姬昌之子姬發（于適 飾）在《封神第二部》中有大量戲份。（圖／鴻聯國際提供）

《封神第二部：戰火西岐》延續了《封神三部曲》的史詩敘事，講述商朝末年，姬發（于適飾）刺殺紂王殷壽（費翔 飾）後踏上返歸西岐之途，《封神第二部》以雙方陣營視角，描寫西岐軍民全力迎戰殷商大軍的討伐，家園保衛戰一觸即發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經歷朝歌的動盪與姜子牙的預言，姬發逐漸成長為一名真正的領袖，而這一次，他將聚全民之力守衛家園，對抗殷壽暴政，展開一場關乎天下命運的生死之戰。從權力鬥爭到戰場廝殺，從個人成長到家國抉擇，電影的每一幕畫面都充滿史詩張力，讓觀眾沉浸於這場波瀾壯闊的封神世界。

▲《封神第二部：戰火西岐》。（圖／鴻聯國際提供）

▲那爾那茜在《封神第二部：戰火西岐》中首次亮相。（圖／鴻聯國際提供）

在《封神第二部：戰火西岐》中最受矚目的全新角色之一，當屬由新生代實力派演員那爾那茜飾演的女將軍鄧嬋玉。憑藉獨特氣質，她在全球選角中脫穎而出，並進入專為本系列打造的「封神訓練營」，接受為期 506 天的高強度特訓，涵蓋表演、武術、馬術、潛水等多項技能鍛鍊。經過嚴格的訓練與磨練，她在片中完美詮釋巾幗不讓鬚眉的英姿，無論是武打動作的俐落度，還是角色的情感張力，都讓人眼前一亮，為電影注入令人震撼的魅力。

▲《封神第二部：戰火西岐》。（圖／鴻聯國際提供）

▲由費翔飾演的殷壽與妲己（娜然 飾）在《封神第二部》中更顯殘酷無情。（圖／鴻聯國際提供）

飾演殷壽的費翔在本片中更是將紂王的殘暴無道與致命魅力展現地淋漓盡致。相比於前作中的陰狠與暴虐，《封神第二部：戰火西岐》中的紂王更顯瘋狂與無情，其權力慾望與殘酷手段更加推向巔峰，使得朝歌城更加沉淪於黑暗之中。

▲《封神第二部：戰火西岐》。（圖／鴻聯國際提供）

▲于適親身完成馬術動作。（圖／鴻聯國際提供）

費翔以其獨特的氣質與精湛的演技，讓這位歷史上惡名昭彰的暴君不只是單純的反派，而是一個充滿魅力與危險的帝王。觀眾在看見其殘酷無情的同時，也無法忽視他強烈的個人魅力，使得這場封神戰爭的對抗更加緊張刺激。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【瞬間不嘻嘻了】去KTV嗨跳《精舞門》氣氛最高潮時...被切歌了QQ

推薦閱讀

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

封神第二部：戰火西岐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 道明寺終於發聲了！　言承旭悲痛「告別杉菜」曝與大S私下對話
  2. 頒獎典禮上見過大S⋯　李雲迪心痛哀悼：她還這麼年輕
  3. 中國賀歲前三《封神第二部》台灣定檔　費翔版紂王「殘暴魅惑」升級
  4. 大S昔談生死「每天當最後一天」！　曾走過鬼門關轉念：不會感到傷心
  5. 大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲
  6. 汪小菲抵達台灣了！　被問大S「90度鞠躬懇求」：多說她些好話
  7. 是枝裕和也感謝她：覺得可以來台灣拍電影了　金牌翻譯張克柔開講
  8. 大S猝逝侯佩岑不捨發聲！　「我想妳千千萬萬年」
  9. 大S「3度入圍影視后」！　演藝圈三棲生涯回顧　曾為迪士尼獻聲
  10. 大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366