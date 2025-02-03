中國賀歲前三《封神第二部》台灣定檔　費翔版紂王「殘暴魅惑」升級

記者蕭采薇／綜合報導

電影《封神第二部：戰火西岐》於中國賀歲檔震撼上映，上映前預售票房即突破五億人民幣，短短數日內票房更狂飆至八億，強勢問鼎票房排行榜。延續首部曲《封神第一部：朝歌風雲》的磅礡氣勢，《封神第二部》以更加浩大的戰爭場面，並確定於3月14日正式登上台灣大銀幕。

▲西伯侯姬昌之子姬發（于適 飾）在《封神第二部》中有大量戲份。（圖／鴻聯國際提供）

《封神第二部：戰火西岐》延續了《封神三部曲》的史詩敘事，講述商朝末年，姬發（于適飾）刺殺紂王殷壽（費翔 飾）後踏上返歸西岐之途，《封神第二部》以雙方陣營視角，描寫西岐軍民全力迎戰殷商大軍的討伐，家園保衛戰一觸即發。

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經歷朝歌的動盪與姜子牙的預言，姬發逐漸成長為一名真正的領袖，而這一次，他將聚全民之力守衛家園，對抗殷壽暴政，展開一場關乎天下命運的生死之戰。從權力鬥爭到戰場廝殺，從個人成長到家國抉擇，電影的每一幕畫面都充滿史詩張力，讓觀眾沉浸於這場波瀾壯闊的封神世界。

▲那爾那茜在《封神第二部：戰火西岐》中首次亮相。（圖／鴻聯國際提供）

在《封神第二部：戰火西岐》中最受矚目的全新角色之一，當屬由新生代實力派演員那爾那茜飾演的女將軍鄧嬋玉。憑藉獨特氣質，她在全球選角中脫穎而出，並進入專為本系列打造的「封神訓練營」，接受為期 506 天的高強度特訓，涵蓋表演、武術、馬術、潛水等多項技能鍛鍊。經過嚴格的訓練與磨練，她在片中完美詮釋巾幗不讓鬚眉的英姿，無論是武打動作的俐落度，還是角色的情感張力，都讓人眼前一亮，為電影注入令人震撼的魅力。

▲由費翔飾演的殷壽與妲己（娜然 飾）在《封神第二部》中更顯殘酷無情。（圖／鴻聯國際提供）

飾演殷壽的費翔在本片中更是將紂王的殘暴無道與致命魅力展現地淋漓盡致。相比於前作中的陰狠與暴虐，《封神第二部：戰火西岐》中的紂王更顯瘋狂與無情，其權力慾望與殘酷手段更加推向巔峰，使得朝歌城更加沉淪於黑暗之中。

▲于適親身完成馬術動作。（圖／鴻聯國際提供）



費翔以其獨特的氣質與精湛的演技，讓這位歷史上惡名昭彰的暴君不只是單純的反派，而是一個充滿魅力與危險的帝王。觀眾在看見其殘酷無情的同時，也無法忽視他強烈的個人魅力，使得這場封神戰爭的對抗更加緊張刺激。