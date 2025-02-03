蔡康永發文悼大S「想像妳仍安好生活著」！　悲痛發聲網刷一排加油

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，主持人蔡康永稍早也透過IG低調發聲，貼文曝光後，湧入一票網友留言寫下哭泣的表情符號，並紛紛給他加油打氣。

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▲蔡康永發文悼念大S。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

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蔡康永在文中表達對大S離世的深切哀悼。他寫道，希望能在心中保持一個美好的想象，那就是大S仍然過著安好的生活，「我要想像妳，仍然安好的生活著...」並表示自己將繼續保持這樣的想象，直到他無法再以這種方式來思念對方，「是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。」貼文曝光後，立即掀起關注，不少網友紛紛留言安慰他，「多保重」、「心好痛」、「加油！康永哥。」

▲蔡康永發文悼念大S。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

事實上，有知情人士透露，大S在1月29日和家人前往日本家族旅遊，儘管在出發前已感身體不適，但她仍堅持與家人同行，一行人最初的行程包含到箱根泡溫泉。不幸的是，1月31日晚上，大S的病情突然惡化，隨即被送往急診，並於2月1日被轉送至東京的一家醫院。然而，她的病況仍未見好轉，直到2月2日早上，大S再度前往醫院，最終因病情嚴重而宣告不治。