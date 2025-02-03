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粉專爆料大S死訊「要台人道歉」　炎亞綸、劉涵竹看不下去開轟

記者王靖淳／綜合報導

臉書粉專「日本旅人旅遊購物美食情報」昨（2）日發文爆料台灣一名女星在日本得流感過世，讓不少網友瘋猜所指可能是大S，不過也有一派網友喊話別造謠。為此，該粉專事後二度發文稱自己免費爆料，因此要台灣人向他道歉，貼文曝光後掀起不小討論，就連女星劉涵竹、藝人炎亞綸、黃豪平都在社群發文評論此事，同時也直言相當唾棄該粉專的舉動。

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▲▼炎亞綸

▲炎亞綸痛批爆料者的行為。（圖／翻攝自Threads／aayan1120）

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臉書粉專「日本旅人旅遊購物美食情報」發文聲稱提供免費爆料，不滿因此遭網友批評，甚至認為全台灣人應該向他道歉。為此，藝人炎亞綸表達對這種行為的不屑，他認為死訊的發布應該保持慎重，並質疑該粉專為何對於能優先得知他人死訊而感到自豪。炎亞綸強調，即使在訊息爆炸的時代，大眾都應該守住道德底線，不應該為了流量而失去對生命基本的尊重。最後，炎亞綸直言表達對該粉專要求道歉的拒絕，「跟你道歉個屁！」

▲▼大S。（圖／翻攝自Instagram／smaljohnmiss_liuhanchu）

▲劉涵竹痛批爆料者的行為。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）

女星劉涵竹也透過IG限動發文回應該粉專的貼文，批評對方公開大S的死訊如同彩券一般，並質疑其自認為社會公益鬥士的行為。她提到，雖然作為公眾人物需對外界有所交代，但也應尊重當事人或其家屬對於喪事所希望的宣布方式。劉涵竹強調，不僅不會向他道歉，反而對該其粉專表示唾棄，最後更還諷刺該粉專無需發布有關日本旅遊的資訊，「日本的旅遊情報最好是還需要你說，到處都是神人好嗎？」

▲▼大S。（圖／翻攝自Instagram／smaljohnmiss_liuhanchu）

▲黃豪平痛批爆料者的行為。（圖／翻攝自Threads／smaljohn）

此外，藝人黃豪平也在Threads發文吐槽粉專「日本旅人旅遊購物美食情報」的爆料行為。他坦言，原本生氣地發了一篇貼文，但後來刪除，因為他認為幫助那無良的粉專增加流量毫無意義。黃豪平提醒大家應專注更重要的事，例如保持健康和鼓勵身邊的人打疫苗，同時批評爆料者對藝人私生活的侵擾，特別是在家屬還在整理悲傷的心情時，卻讓他們不得不在混亂中回應種種詢問，「八卦之心人皆有之，我也有啊，但忍住不影響當事人才是人。」

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 劉涵竹, 黃豪平, 炎亞綸

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