網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了：厭惡操弄仇恨博關注

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，就連網紅鬼才阿水稍早都透過臉書發聲，表達自己對於大S驟逝的看法，有感而發表示：「操弄仇恨的確是社群最快博取關注的捷徑，但我真的厭惡這一切。」

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▲大S猝逝引發各界震驚。（圖／記者徐文彬攝）

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鬼才阿水指出，大眾有權對於已故的藝人分享各種看法，不論是因為喜愛她過去的節目，還是對她某些言論表達不滿。然而，鬼才阿水強調，對於因病去世的人滿口詛咒、還使用惡言惡語，甚至攻擊其家人的行為，是不應該被容忍的，「我覺得這並不是厚道的行為。」

鬼才阿水提到，對於在他的社群上出現的過激言論是絕對零容忍，這些包含攻擊大S或其家屬的言論，他選擇直接封鎖這些帳號。他認為，即使與已故者在生時有所爭議，也應在其逝世後給予基本的尊重，這是對離世者及其家屬的基本禮貌，「人走了，我們還留下仇恨沒意義。」

▲鬼才阿水發文談大S猝逝。（圖／翻攝自Facebook／鬼才阿水Awater）

最後，鬼才阿水表達他對於社群上出現仇恨言論的反感，他認為每個人都應對自己的言行負責，並向大家提倡在網路上展現基本的友善與尊重，指出操弄仇恨雖然可能迅速吸引注意，但長遠來看，這是種不健康且應被摒棄的行為，「操弄仇恨的確是社群最快博取關注的捷徑，但我真的厭惡這一切。」