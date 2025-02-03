快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

記者孟育民／台北報導

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日突發文寫下「台灣有位大明星過世」，透露對方是48歲已婚女士，有小孩、老公是外國人、《流星花園》年代，諸多線索讓網友瘋猜是藝人大S（徐熙媛），由於小編話說得太斬釘截鐵，令外界充滿擔憂。沒想到卻沒等到好消息，稍早小S證實噩耗，讓眾人悲痛不已。

小S發文：

謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever

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▲大S死訊在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

大S上月25日才現身王偉忠女兒歸寧家宴，照片中氣色極佳，死訊消息在網路上瘋傳，第一時間相關友人聽聞後皆不相信，網友也在貼文底下質疑「就會造謠」，沒想到小編回應：「你準備幾日後跟我道歉，記得回來！」並說等該位明星火化後，家人就會公開消息，似乎對消息來源很有把握，不少粉絲紛紛跑到大S粉專留言，希望她早點出來報平安。

▲大S不久前才出現在王偉忠女兒婚宴。（圖／翻攝自Facebook／陳建州）

事實上，大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生兒子時甚至也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。