頒獎典禮上見過大S⋯　李雲迪心痛哀悼：她還這麼年輕

記者吳睿慈／台北報導

「鋼琴王子」李雲迪即將在台北國家音樂廳舉辦「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」，3日傳出徐熙媛（大S）驟逝消息，讓他相當心痛，表示：「大S是兩岸三地非常知名的藝人，她不只會演戲，也會唱歌，而且個人具備很大的影響力。」兩人過去曾在頒獎典禮有幾面之緣，不敢相信大S離世了。

▲李雲迪哀悼大S。（圖／好滿意音樂提供）

李雲迪3日哀悼大S，「之前在頒獎典禮上有打過照面，也是好友的好友。得知這個消息，我至今都不敢相信，她還這麼年輕，還有很多事沒有完成。希望她能安息，家人一定要節哀，感謝她為大家留下的不論是影像，還是音檔的美好回憶。」

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他即將在7日4度抵台，對於台灣之行相當期待，提及有很多台灣朋友，「有歌手，有音樂家，這次也希望他們一起來台北國家音樂廳欣賞我最新的巡演作品，把認識的和不認識的朋友都帶進屬於我的，莫札特的世界。」李雲迪雀躍表示很愛台灣的小籠包，演出結束後，將計劃與團隊一起大快朵頤，並想去夜市吃小吃，無奈表示因為怕胖，所以雖然很愛珍珠奶茶，但可能也要稍作節制，忌口珍奶一下。

▲李雲迪即將四度訪台。（圖／好滿意音樂提供）



不過，李雲迪此行來台行程滿檔，雖沒辦法到處走走，但有為台灣站特別準備安可曲，要獻給台北的樂迷朋友，與大家真心交流。李雲迪 《莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會》將於8日大年初十一晚上19點30分空降台北國家音樂廳，購票請洽「兩廳院售票」。