大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

記者田暐瑋、許逸群／台北報導

48歲女星徐熙媛（大S）春節到日本家族旅遊，卻因染上流感併發肺炎不幸驟逝，據悉，她在出發當天就已經有感冒及哮喘症狀，但為了不掃興還是照常出發，到日本第3天就被送急診，第5天一早就在東京病逝。

據知情人士透露，大S與家人1月29日到日本家族旅行，她在出發前已經身體不舒服，但還是強撐病體出發，一行人先是到箱根泡溫泉，大S身體狀況並未轉好，1月31日晚上急轉直下，被救護車送往急診，2月1日轉往東京，但病情並未好轉，2月2日早上再度前往醫院就醫，然而仍治療無效過世。

▲大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

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此外，一名自稱是S家赴日旅遊的導遊同樣在小紅書上透露完整時間軸，指出大S抵達日本第一天就在咳嗽，還有哮喘的症狀，1月30日至31日都待在房內沒有外出，2月1日因為在箱根的小醫院無法確認病情，轉往另一間大醫院，確診是A型流感，醫生也開了藥，接著一行人前往東京後，大S沒有再進一步到醫院治療，當天半夜狀況危急送到醫院，2日上午過世。

▲小紅書上瘋傳帶S家旅遊的導遊說法。（圖／翻攝自小紅書）



據悉，家屬在日本完成火化程序，之後再將骨灰帶回台灣，至於告別式等後續問題仍在討論中。值得關注的是，大S生前與汪小菲的離婚訴訟尚未完全落幕，由於大S擁有數億身價，包括房產、投資等各項資產，遺產事宜該如何分配也是外界關注焦點。

▲大S到日本家族旅遊卻猝逝。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



