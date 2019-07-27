《苦力》賣肉！蔡昌憲放話「破3裸體衝浪」　傅子純加碼穿女裝

記者林奕如／台北報導

黃文星、傅子純、田羽安、林玟誼宣傳公視《苦力》，下午風雨無阻、馬不停蹄前往建國花市、大稻埕迪化街掃街宣傳，晚間六點半於台北霞海城隍廟廟埕前與粉絲民眾搶先收看第一集。蔡昌憲結束韓國工作一返台便趕至現場，他更許願：「收視破3就要裸體衝浪。」傅子純一旁加碼：「收視破5我就穿女裝！」

▲林玟誼、田羽安、傅子純、黃文星、蔡昌憲在霞海城隍廟看首集。（圖／公視提供）

金曲歌王黃文星化身「走唱歌神」，沿路演唱片頭主題曲，讓掃街大隊自帶BGM（背景音樂）。家裡在迪化街開中藥行的林玟誼完全取得「主場優勢」人氣爆棚，左右鄰居紛紛出來打招呼，林爸爸更貼心的在店裡等待女兒及劇組一行人；改了新名字的田羽安（陳怡嘉）也沿路受到熱情民眾簇擁自拍，密集的掃街行程宛如選舉候選人。

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▲黃文星沿途掃街，邊唱歌。（圖／公視提供）

劇中長輩代表楊烈、蔡阿炮及謝瓊煖三人，也相約來廟口看戲，現場聚集近百人圍坐看戲，好不熱鬧。最後，眾人一起為首播收視集氣，劇中飾演開心果的蔡昌憲，更發下豪語：「收視破3就要裸體衝浪」隨後又備註說：「但要讓我遮一下重點部位啦。」笑翻全場。

▲林玟誼、田羽安宣傳《苦力》。（圖／公視提供）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，守護著家園和所愛之人。這群社會底層的小人物，在逆境中胼手胝足、力爭上游，彼此照顧扶持，不向命運低頭，勇敢走向新的人生。