ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《苦力》賣肉！蔡昌憲放話「破3裸體衝浪」　傅子純加碼穿女裝

記者林奕如／台北報導

黃文星、傅子純、田羽安、林玟誼宣傳公視《苦力》，下午風雨無阻、馬不停蹄前往建國花市、大稻埕迪化街掃街宣傳，晚間六點半於台北霞海城隍廟廟埕前與粉絲民眾搶先收看第一集。蔡昌憲結束韓國工作一返台便趕至現場，他更許願：「收視破3就要裸體衝浪。」傅子純一旁加碼：「收視破5我就穿女裝！」

▲台北霞海城隍廟」舉行露天搶先看第一集，林玟誼、田羽安、傅子純、黃文星、蔡昌憲、李岳峰導演、楊烈、蔡阿炮、謝瓊煖合體出席。（圖／公視提供）

▲林玟誼、田羽安、傅子純、黃文星、蔡昌憲在霞海城隍廟看首集。（圖／公視提供）

金曲歌王黃文星化身「走唱歌神」，沿路演唱片頭主題曲，讓掃街大隊自帶BGM（背景音樂）。家裡在迪化街開中藥行的林玟誼完全取得「主場優勢」人氣爆棚，左右鄰居紛紛出來打招呼，林爸爸更貼心的在店裡等待女兒及劇組一行人；改了新名字的田羽安（陳怡嘉）也沿路受到熱情民眾簇擁自拍，密集的掃街行程宛如選舉候選人。

請繼續往下閱讀...

▲傅子純、導演李岳峰、黃文星、林玟誼、田羽安至台北建國花市掃街宣傳《苦力》。（圖／公視提供）

▲黃文星沿途掃街，邊唱歌。（圖／公視提供）

劇中長輩代表楊烈、蔡阿炮及謝瓊煖三人，也相約來廟口看戲，現場聚集近百人圍坐看戲，好不熱鬧。最後，眾人一起為首播收視集氣，劇中飾演開心果的蔡昌憲，更發下豪語：「收視破3就要裸體衝浪」隨後又備註說：「但要讓我遮一下重點部位啦。」笑翻全場。

▲傅子純、導演李岳峰、黃文星、林玟誼、田羽安至台北建國花市掃街宣傳《苦力》。（圖／公視提供）

▲林玟誼、田羽安宣傳《苦力》。（圖／公視提供）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，守護著家園和所愛之人。這群社會底層的小人物，在逆境中胼手胝足、力爭上游，彼此照顧扶持，不向命運低頭，勇敢走向新的人生。

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

推薦閱讀

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

林志玲婚後51天首露面！甜笑「挺肚」給拍正面回應懷孕

林志玲婚後51天首露面！甜笑「挺肚」給拍正面回應懷孕

大翻盤！王瞳、艾成改口「一直是男女朋友」　背環抱秀恩愛

大翻盤！王瞳、艾成改口「一直是男女朋友」　背環抱秀恩愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林玟誼, 田羽安, 傅子純, 黃文星, 蔡昌憲, 苦力

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《苦力》賣肉！蔡昌憲放話「破3裸體衝浪」　傅子純加碼穿女裝
  2. 阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人
  3. 七月男友你Pick誰！　12部陸劇狂播「李現PK楊洋」鄧倫壓軸來了
  4. 劈腿被抓包！男星求和「不會丟下妳」　幾小時後娶了別人…女友崩潰：感覺快死
  5. 專訪／「佛系」方大同罕見爆氣！　工作人員洩他竟怒飆五字
  6. iKON重新出發開唱⋯B.I不在了！　粉絲狂喊「七人應援」爆鼻酸
  7. 子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻
  8. 演出前夕...魏如萱宣布重大訊息❤️　網驚嘆：太快了！
  9. 小龍女結婚8個月…吳綺莉斷金援！　冷揭「婆媳關係」
  10. 艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366