Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止

記者古靜兒／綜合報導

南韓夯團BLACKPINK成員Jennie經常在社交網站上PO出個人美照，漂亮臉蛋及姣好身材，配上百變穿搭令網友大讚她的時尚品味，她日前陸續曬出三張不同風格的泳裝照，性感好身材引起一陣熱議。

▲Jennie經常在IG上和粉絲分享她的日常生活。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

喜歡在社交網站上分享日常生活的Jennie，鵝蛋臉、水汪汪的大眼睛，還有不同風格穿搭都能完美詮釋的好身材，向來讓粉絲稱羨。她最近和成員度假時，在IG上陸續PO了2張泳裝照，除了較保守的細肩帶豹紋連身裙泳裝外，另一張的她還穿著湖水綠色的性感比基尼，單腳站著俏皮擺出逗趣的姿勢，無懼烈陽大方展示好身材，引起網友在PO文底下留言大讚女神美翻天。

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▲Jennie日前在IG上曬出泳裝照，姣好身材完美詮釋不同風格的性感美。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

Jennie在26日也上傳了她身穿香奈兒一件式泳裝的慵懶風美照，並寫到：「當你最喜歡的品牌製作了泳裝和與它相配的藍色帽子，讓你覺得你就像是一個專業的衝浪手。」同樣露出一雙美腿的她，令網友紛紛留言表示：「怎麼能集性感和可愛於一身呢」、「香奈兒宣傳大使的回歸」、「你就是個衝進我們心房的優秀衝浪者啊！」

▲Jennie日前在IG上曬出身穿香奈兒一件式泳裝的美照，令網友笑稱「香奈兒大使的回歸」。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）