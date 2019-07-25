中年被裁員…戶頭剩1300元　他中1.7億頭彩「谷底翻身」：看到不一樣世界

記者李湘文／綜合報導

當你在中年時期慘遭公司裁員，戶頭只剩下大約1300元，卻突然中了1.7億元的頭彩，這麼戲劇化的事會在現實中發生嗎？日本男性上班族唱田士始矢就真的遇到這種奇蹟，最近還在電視節目上秀出存摺，證明自己真的在一夜之間變成億萬富翁，笑說：「有錢，就能看到不一樣的世界。」

▲日本上班族唱田士始矢中頭彩，一夕暴富。（圖／翻攝自微博）

唱田士始矢最近錄製電視節目《月曜夜未央》，穿著整套筆挺的西裝，談到自己中頭獎的故事，可說是非常戲劇化：「（中獎的）1個月前，我被公司裁員，銀行餘額大概剩4000元。」他拿出存摺當作證據，原本真的已經剩下日幣4419元（約台幣1300元），下一筆馬上入帳6億4209元（約台幣1.7億元），一夕暴富。

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▲唱田士始矢戶頭裡的錢從1300變成1.7億。（圖／翻攝自微博）

唱田士始矢老實分享中獎的心情，財富確實帶來改變，「有錢，就能看到不一樣的世界。真希望大家也中獎。」因為經歷和數字太驚人，棚內主持人們都忍不住同步驚呼「哇」、「超厲害」。雖然目前只公開預告，還沒播出完整節目，已經引起部分網友討論。

事實上，唱田士始矢是在2008年中的獎，因為無法承受這麼巨額的金錢，一開始也曾經恐慌和迷失，花580萬買保時捷豪車、3800萬買遊艇，並住進月租15.5萬的房子，還是覺得心理負擔很大。雖然唱田儘可能保密，但周遭的人還是向他借錢，連已經分到錢的家人都要求更多，導致有一段時間他跟家人保持距離。

不過，唱田士始矢還是在2013年公開坦承了中獎的事，原因是厭倦躲躲藏藏的生活，而且已經有信心不受影響。他開始上節目、出書，也開了1個暱稱為「6億男」的部落格，跟大家分享理財心得，以過來人的身分提醒大家，人的物欲是無限的，就算一開始可以輕鬆買到所有想要的東西，但接下來還是要藉由投資不動產等方式，讓自己繼續保持收入，才不會坐吃山空。