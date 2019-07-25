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蔡瑞雪、許凱皓「分手了」！　內幕公開一次講清楚

記者劉宜庭／綜合報導

蔡瑞雪先前與《大學生了沒》的許凱皓十指緊扣，曖昧寫道「我們公開了」，之後又合作拍攝「一日情侶」短片，令不少人誤以為真的交往。如今事隔數月，2人再度合體推出新影片，一次說清楚關於緋聞的來龍去脈！

▲蔡瑞雪和放火以姐弟自稱是因為對方被媽媽認成乾兒子。（圖／翻攝自蔡瑞雪臉書）

▲蔡瑞雪十指緊扣許凱皓：「我們公開了～。」（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

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▲蔡瑞雪、許凱皓過去曖昧互動，讓不少人誤以為2人真的交往。（圖／翻攝自蔡瑞雪臉書、Instagram）

許凱皓19日釋出一段影片，主題為「我們分手了！公開內幕全部一次講清楚！Feat.蔡瑞雪」，和蔡瑞雪互相幫忙化妝，起初，他不忘關心對方近況，女方幽默回說，「最近還滿好的，自從離開你後，我更好了，因為我生活就少了很多幹話。」

過程中，蔡瑞雪稱讚許凱皓化妝時還滿溫柔的，對方開玩笑說，「妳終於知道我溫柔的一面。」她則笑回，「畢竟我才跟你在一起一天，我還不知道你溫柔的一面是怎樣。」

▲蔡瑞雪、許凱皓澄清只是一般好友，沒有交往。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲蔡瑞雪、許凱皓澄清只是一般好友，沒有交往。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲蔡瑞雪、許凱皓幫彼此化妝。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

雖然雙方以「前男女朋友」互稱，但影片結尾時，許凱皓認真解釋與蔡瑞雪的關係，「因為那時候我（發）新歌，所以宣傳了我們是男女朋友，但當天就分手。」女方隨後也補充說明，「對，就只有在一起1天。」

▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲許凱皓先前為了宣傳新歌，找來蔡瑞雪組成一日情侶。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

許凱皓強調，雙方並非真的男女朋友，「所以請大家也不用再誤會了。」2人也舉例，某次蔡瑞雪去看醫生，被問「妳是不是跟許凱皓在一起那個？」當時，醫生甚至對她說，「你們不要再演了，你們就是（交往）！我老醫生我看得出來，我經歷豐富。」她當下也無奈澄清，「真的不是，我們真的沒有在一起。」

▲蔡瑞雪、許凱皓澄清只是一般好友，沒有交往。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲蔡瑞雪、許凱皓澄清雙方只是一般好友，沒有交往。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

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蔡瑞雪, 北一女神, Snowbaby, 許凱皓, 大學生了沒

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