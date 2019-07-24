王瞳捲不倫戀...命理師曝和艾成「分手原因」：誘惑讓人失去分寸

記者李欣容、林彥君／台北報導

王瞳、艾成爆結束8年戀情，女方又被馬俊麟妻子控訴捲入婚姻，鳥卦命理師王馨怡算出王瞳和艾成如今的局勢，兩人分手原因和「誘惑」有關，兩人應老實經營人生，「但難免有誘惑而讓人失去分寸，應當小心，當把持好戒行，若能尊照以上，怎能有益前途。」

▲王瞳、艾成爆8年情斷 。（圖／翻攝自IG／hitomiwu）

王馨怡算出王瞳、艾成分手原因，「在感情中不要有越軌行為，以免觸犯因果，那就有官事而划不來，月光本是皎潔明亮，無耐被那烏雲遮蔽，淡然失色，記得行善因，種善果，只要處理事情分明，上天自然不會虧待。」

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更表示人生不如意十之八九，不需要為事憤慨不平，應該勤加修善積德，「目前是被烏雲遮住的月亮，再度現出光明，會更加美麗動人，兩個人誰敢自誇完美無暇，想通了，自然就會逃離內心的掙扎，因果由於違背戒行，故惹來殺身之禍，並連累家人，不可不慎。」

王瞳、艾成驚爆8年情斷，《ETtoday星光雲》致電艾成，他表示：「就是家人了」，等於承認已經分手，而王瞳在《大時代》角色吃重，她則回應：「跟艾成的關係，還是跟以前一樣，每天都會通電話，互相關心，也一起為教會服務。」

▲王馨怡算王瞳、艾成情斷原因。（圖／王馨怡提供）