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男星半夜猛敲女友家門「哭求原諒」　驚動鄰居被警察驅離

記者李欣容／台北報導

葉星辰在電視劇《男神時代》中無法忘記車禍過世的舊愛顏毓麟，最新一集預告中，她竟向謝佳見坦白「是我害死他的」，在拍攝情緒戲時，葉星辰一度太過入戲，導致她收工後都無法直視顏毓麟。

▲▼ 顏毓麟全身畫上逼真傷妝 。（圖／東森提供）

▲▼ 顏毓麟全身畫上逼真傷妝 。（圖／東森提供）

▲葉星辰哭到太入戲。（圖／東森提供）

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顏毓麟在劇中車禍過世，自嘲雖然死掉的是自己，但拍起來最累的卻是葉星辰，「因為畫好傷妝後，我就只躺著不動，最煎熬的是覺得時間慢得可怕，好像真的靜止了一樣，星辰要抓著我撕心裂肺的哭，我卻不能有任何反應，聽的時候真的有鼻酸的感覺，所以我演到一半還差點露餡，很想起來跟她說我沒事、安慰她。」

葉星辰透露，那段時間拍戲心理狀態都很黑暗又負面，只要想到顏毓麟的臉就可以痛哭，「所以我那幾天看到顏毓麟都不太能正眼看著他，很怕那種恐怖的回憶會湧現。」

▲▼ 顏毓麟全身畫上逼真傷妝 。（圖／東森提供）

▲顏毓麟被警察驅趕，引來住戶關切 。（圖／東森提供）

最讓顏毓麟印象深刻的，是其中一場他在葉星辰家門外哭喊，還有警察來把他架走，竟讓街坊鄰居以為真的出事，「對那邊的住戶很抱歉，他們真的跑出來關切，以為發生什麼事了。」且他因不停拍打鐵門，收工後才發現打到雙手又紅又腫。

台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋等人主演，並每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。

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關鍵字

男神時代, 謝佳見, 葉星辰, 顏毓麟

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