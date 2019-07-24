《愛呀，我的媽！》巡演爆道具掉落　楊子黎被砸「頭破血流」

記者李欣容／台北報導

曾國城、黃嘉千、竇智孔、關詩敏、劉艾立主演舞台劇《愛呀，我的媽！》剛於新加坡巡演回來，在演出時演員之一的楊子黎竟被道具砸破頭，當場流血，謝淳雅也在謝幕時不慎摔倒小腿流血，意外不斷，好在黃嘉千反應快速，馬上拿消毒劑幫忙處理傷口。

▲黃嘉千（左1）、曾國城（左2）獻出音樂劇處女秀 。（圖／果陀劇團提供）

華人中文大型音樂劇《愛呀，我的媽！》自2017年4月起全台巡迴、更遠赴新加坡演出，是曾國城、黃嘉千的音樂劇處女秀，舞台劇除了考驗反應力外，演員還需在暗燈的時候移動和上下換場，謝淳雅就在換場時，從階梯上摔下來，小腿直接流血。

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楊子黎更在演出時被道具砸到頭破血流，離奇的是，眾人往地上一看並沒有看到道具掉落，舞者也沒有打到他，黃嘉千見狀趕緊拿出隨身攜帶的消毒劑幫忙處理，並請工作人員拿急救箱包紮，充分展現劇中為母則強的溫柔精神。

▲《愛呀，我的媽！》海外巡演 。（圖／果陀劇團提供）

突發狀況雖不少，但演出還是順利結束，竇智孔也藉此機會帶兩個小孩到新加坡共享天倫時光，關詩敏見他的大兒子「竇大福」溫柔又善解人意，馬上被收服，沒想到竇智孔竟催她趕快加入「生孩陣容」，讓關詩敏大笑：「沒想到這一天（被催生〉這麼快到來！」