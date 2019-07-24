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特稿／奪「大馬視帝」9年了　謝佳見挖情傷蒼疤：希望趕快得獎

文／李欣容

謝佳見在台劇《男神時代》中飾演人氣作家劉萬鏢，雖劇名是「男神」，但他和以往的高富帥王子形象不同，而是一位撞見老婆出軌，走不出背叛的男人，他和小11歲葉星辰在前3集播出中就產生另類火花，成功反轉既定印象。

▲▼ 《男神時代》謝佳見 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼ 《男神時代》謝佳見 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《男神時代》謝佳見撞見老婆外遇。（圖／翻攝自愛奇藝）

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謝佳見的角色每天穿著居家服，頭髮也不用吹整，因為時常拖稿，讓出版社編輯明天愛（葉星辰 飾）很頭痛，為了催稿兩人每天在家裡上演全武行，互相戳對方痛點，時而搞笑時而沈重，酒醉、激吻、賞巴掌樣樣來。

▲▼ 《男神時代》謝佳見 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼ 《男神時代》謝佳見 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲謝佳見對葉星辰發飆 。（圖／翻攝自愛奇藝）

也正因為在愛情受過傷，謝佳見有許多經典台詞，「愛情結束就是結束了，儘管一方再多不捨，再懊悔也是於事無補」、「自以為可以挽回一切，其實所有付出都是自我安慰」還會大罵女主角神經病，這和他過去較為內斂的表演方式很不一樣。

也有不少網友在PTT留言，「謝佳見在這部讓我意外，跟之前反差很大」、「謝佳見的演技比起以前有更深的進步」、「小地方的眼神跟肢體動作都很細膩」。

▲▼ 謝佳見 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲謝佳見希望能有突破。（圖／翻攝自愛奇藝）

謝佳見2010年奪下大馬金視獎最佳男演員、最受歡迎男演員獎，頂著「大馬雙料視帝」之稱來台發展，雖然曾以《16個夏天》入圍金鐘獎最佳男配角，卻與獎座擦身而過。

來台灣已經快要10年，謝佳見坦言自己卡關，當年《致，第三者》同樣飾演在愛情裡受傷的男人，因初戀的離開，娶了大家認為他「應該娶」的人，後來又因為失憶再次失去摯愛，新穎的題材呼聲很高，卻沒有入圍。

▲▼ 《致，第三者》謝佳見 。（圖／東森提供）

▲《致，第三者》謝佳見 。（圖／東森提供）

40歲生日時，謝佳見說，「我希望能趕快入圍金鐘，我已經連續三年都沒什麼作品，有陣子滿難過的，我的30歲過得很快，一下子就40，花了這麼多時間在這（台灣），好像沒有突破，希望有機會能演到很好的角色。」而《男神時代》中，他不斷被導演逼出另一面，挖出情傷經歷放入角色中，希望能讓觀眾看到不一樣的他。

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謝佳見, 致第三者, 男神時代

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