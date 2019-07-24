《往事只能回味》台灣場封箱加演！　王偉忠、田浩江紐約巡演完成美國夢

記者李欣容／台北報導

全民大劇團第五號作品《往事只能回味》於7月26、27日在國家戲劇院上演，由國際聲樂家田浩江與娛樂教父王偉忠演出。導演謝念祖表示，這齣戲本來2017年演完就要封箱不再加演，但因受「UdnFunLife聯合數位文創」的邀約，今年9月將前往紐約皇后及洛杉磯演出，才決定在台灣最後加演，王偉忠說：「這次去美國演出，可真是『美國夢』成真！」

▲田浩江與王偉忠幽默笑談兩岸的異同 。（圖／全民大劇團提供）

此齣戲圍繞在兩位主角田浩江以及王偉忠的人生故事，劇中除了講兄弟情，也描繪出當年兩岸對於美國夢的嚮往，對於此週於國家戲劇院的演出，謝念祖直呼賺到，「這齣戲是兩位主角的人生縮影，每次加演都會將兩人的最新近況放進劇中，託了去美國演出的福，必須重新整理這齣戲，台北才有加演的機會。」

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▲田浩江、王偉忠用說唱方式將人生歷練精彩呈現。（圖／全民大劇團提供）

王偉忠表示，這次演出真的是為了實現美國夢，「當年許多人為了追求更好的生活，跳機到美國，無論這些美國夢是圓滿了還是破碎了，現在能一起在劇場回味這個時代，是滿有意思的。」

《往事只能回味》2012年首演至今，已經是第8次加演，兩岸共演了34場，謝念祖分析，在台北和北京的感覺很不一樣，「如果在台北演，大家對偉忠哥的笑話就會有跟感覺；若是在北京演，觀眾就會跟著田老師的歌曲一起唱！」眾人也相當期待，美國的觀眾會給予什麼樣的回饋。

▲田浩江、王偉忠9月將到美國巡演，實現「美國夢」。（圖／全民大劇團提供）

此次美國行對王偉忠有不同的意義，「雖然我哥哥的美國夢破碎了，但卻在他女兒身上完成了，美國夢在不同時代有不同的意義，無論是對台灣觀眾還是美國華僑，看這戲都會更有感覺。」田浩江則說紐約是他第二個故鄉，能和像家人一樣的王偉忠回老家演出，也是另種美夢成真。