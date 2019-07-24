應采兒首吐「2年前放棄拍戲」原因！　「每晚為Jasper流淚」媽媽粉全看哭了

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人李艾在節目上分享訪問過眾多成功女性，發現很多人都沒辦法兼顧家庭和工作，這也不免有點擔心生下孩子後的日子。應采兒聽了也有感而發：「我2年沒有拍戲了，但我也不想拍戲，在兒子半歲的時候太折磨了！」

▲應采兒為兒子不再演戲。（圖／翻攝自應采兒微博）

李艾訪問過眾多成功女性詢問如何兼顧家庭和工作：「大部分都是承認其實是沒辦法同時兼顧的，接觸那些本身心生崇拜的精英女性們，她們都做不到的事情，我在想我憑什麼做得到？」應采兒力表認同後吐露在Jasper才出生6個月的時候，原本還以為撐得下去就接了新戲。

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結果每次拍戲回到房間的晚上都因為思念忍不住哭泣：「我在深圳拍戲，那個真的是折磨到…我晚上會哭！」這段影片曝光後網友們也都說平常看她總是開朗活潑的樣子，沒想到也有過這一段｢每個媽媽都必經的路程」。

▲應采兒拍戲時因為思念兒子偷哭。（圖／翻攝自芒果tv微博）

應采兒也特別轉發該影片告白：「Jasper 6歲了，我變成了一個不拍戲的女演員，在Jasper成長的六年裡，我嘗試拍了兩次戲，一次在深圳、一次在上海，我（一）開始以為自己肯定可以放得下的，結果很多個夜晚，我自己一個人默默在酒店抹眼淚，都不知道自己淚點怎麼這麼低，每天手機一響，我就傻傻看著發過來的視頻。」

抵抗不住對兒子的思念，應采兒每個禮拜都坐飛機回香港，就算不用拍戲的日子只有一天也一樣，雖然這樣來來回回還要工作很辛苦，但心裡更多的是踏實滿足：「我沒有錯過兒子成長的每一個瞬間，第一次笑、第一次翻身、第一次站立行走、第一次說話、第一次生日，很多很多的第一次，就這樣，6年啦，感恩他陪我度過了人生中最難忘的日子，感恩你給我留下了這麼多精彩的回憶。」

如此動容的告白也讓已經當媽媽的粉絲忍不住紅了眼眶泛淚，「他會很優秀，媽咪陪伴了他的成長」、「記得之前看《火星情報局》，你說很感謝有這種節目可以讓你一邊工作一邊顧家。哪個行業的媽媽都不容易呀」。

▲應采兒告白當媽後的心聲。（圖／翻攝自應采兒微博）