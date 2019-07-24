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抽菸重傷形象！王源神隱1個月現身台北…曝「為了這件事」

▲7/17 14:35 王源低調來台錄音，粉絲包車追星。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

日前因抽菸，完美形象盡毀的大陸偶像團體TFBOYS成員王源，在團隊即將舉辦6週年演唱會前夕低調來台；本刊17日直擊他前往台北市重慶南路的楊大緯錄音室祕密錄音，雖然一路上粉絲緊跟，但他始終沒與粉絲互動。

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大陸偶像團體TFBOYS成員王源，17日下午搭乘一輛黑色賓士廂型車，從下榻的君悅飯店離開，一早就在飯店外守候的粉絲們包下4輛計程車一路「為愛相隨」，約莫20分鐘後來到位於台北市重慶南路的「楊大緯錄音室」。車子抵達錄音室門口時，王源並未直接下車，而是由工作人員打頭陣，不久後王源在粉絲包圍中下車，但他並未與粉絲打招呼，而是一路低頭快跑進入錄音室。
 
7/17 19:15 王源離開錄音室後，未與等候多時的粉絲互動，直奔下榻的飯店。
 
▲7/17 19:15 王源離開錄音室後，未與等候多時的粉絲互動，直奔下榻的飯店。（圖／鏡週刊）

冷酷上車　直奔飯店

王源或許因為來台時間短暫，又想保持低調，在晚間7點多離開錄音室時仍舊不改冷酷態度，戴上口罩快步上車，未與在場等候已久的粉絲互動。而王源離開當下，正值用餐時間，原以為他會與工作人員抽空享受一下台灣美食，但王源座車卻一路奔回飯店未再出門。

工作人員不忘為待在錄音室5個小時的王源準備飲料、小吃。
 
▲工作人員不忘為待在錄音室5個小時的王源準備飲料、小吃。（圖／鏡週刊）

大陸最火的人氣偶像團體TFBOYS即將在下個月舉辦6週年演唱會，王俊凱、王源、易烊千璽3人日前時隔5個月再度公開合體，公布新歌《我的朋友》。而就在演唱會前夕，TFBOYS成員王源一個人悄悄來到台灣，卻未與粉絲互動，可能與近日形象受損有關。

TFBOYS王源（左起）、王俊凱、易烊千璽即將在8月舉行6週年演唱會。（翻攝自TFBOYS官方微博）
 
▲TFBOYS王源、王俊凱、易烊千璽即將在8月舉行6週年演唱會。（圖／翻攝自TFBOYS微博）

遭爆抽菸 連累團員

現年18歲的王源，自2013年與王俊凱、易烊千璽共組TFBOYS出道後，迅速走紅程度直追當年台灣的小虎隊，甚至有過之而無不及。但就在今年5月，王源遭媒體爆料，公然在室內公共場合抽菸，讓他形象大傷，甚至還牽連了其他2位團員。

王源出道以來形象相當清新，但日前卻因為抽菸被拍大傷。（翻攝自王源官方微博）

▲王源出道以來形象相當清新，但日前卻因為抽菸被拍大傷。（圖／翻攝自王源官方微博）

因為王俊凱當年曾在微博舉報老師在校園內抽菸，易烊千璽更是世界衛生組織的中國控菸大使，就連王源本人都曾在接受訪問時提及，希望父親能夠戒菸，如今真是尷尬到極點。雖然事後王源數度公開道歉，但仍讓不少粉絲失望，甚至還有激進粉絲揚言脫粉，並要求他退出演藝圈。

王源這次低調來台錄音，不知道是不是為自己的個人作品做準備。（翻攝自王源官方微博）

▲王源這次低調來台錄音，不知道是不是為自己的個人作品做準備。（圖／翻攝自王源官方微博）

如今趁著團隊出道6週年之際，3人再度合體，王源應是希望能藉此重拾良好形象。而這次王源低調來台錄音，或許在不久的將來，也會聽到屬於他個人的音樂作品誕生！

TFBOYS團隊作品不多，但各自發展的成績都不錯，王源（右）也與歐陽娜娜（左）合拍電視劇，預計今年上映。（翻攝自大主宰微博）

▲TFBOYS團隊作品不多，但各自發展的成績都不錯，王源與歐陽娜娜合拍電視劇，預計今年上映。（圖／翻攝自大主宰微博）

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。

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