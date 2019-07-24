陳禕倫前十字韌帶斷裂…角色又慘遭截肢！機車行當黑手學換輪胎

記者林奕如／台北報導

陳禕倫曾演出《最好的選擇》被封為台版《太陽的後裔》，當時受傷前十字韌帶斷掉，在三立新戲《用九柑仔店》，角色是機車店老闆，因意外失去一條腿，從此靠義肢行走。他為了投入角色，找到一位身障者請他示範生活的細節，還去機車行當黑手學習換輪胎。

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▲《用九柑仔店》陳禕倫、林哲熹是北藝大學長、弟關係。（圖／三立提供）

身材健碩的陳禕倫這次在劇中無緣秀身材，他說有次導演看他穿著背心，還故意對他說：「我一定要多寫一場戲，讓你不穿衣服。」陳禕倫因戲和張軒睿及侯彥西結緣，成為無話不說的好友，戲殺青還會在3人群組聯繫，他稱讚：「張軒睿很暖很單純，任何事情都可以跟他聊，遇到不開心的事情互相傾訴，會不會很像男女朋友。」

▲《用九柑仔店》陳禕倫（上排左）、林哲熹。總導演高炳權（下排左起）、導演高英庭、編劇陳潔瑩、原著阮光民。（圖／三立提供）

他和同門模特兒女友鄒寧恩交往穩定，放閃表示：「她是我安心的存在，可以放心做我想要做的事情。」但對於細節不多談，「不聊感情啦，我很害羞。」新戲橫跨60年柑仔店的故事，林哲熹飾演上一代，他則是年輕一代，兩人在殺青酒上才認識，彼此才知道原來是北藝大學長、弟關係，相差7屆讓人吃驚，林哲熹笑說：「我的臉老起來等。」