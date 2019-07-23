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粉絲結婚S.H.E親錄祝福VCR！　暖心喊本名：現場朋友應該嚇瘋了

記者盧薇淩／台北報導

S.H.E出道18年，姐妹感情深厚，她們6月底在金曲獎上合體獻唱，不僅觀眾感動，三人下台後也感動落淚，而同樣視粉絲如家人的她們，在難得合體的金曲獎後台，還播空替死忠鐵粉「培根」錄製新婚賀詞，Ella笑說：「現場朋友應該嚇瘋了吧！可以邀到三位巨星幫他錄結婚賀詞。」S.H.E的貼心舉動，的確引起其他許多粉絲羨慕。

▲▼S.H.E替粉絲錄製新婚祝福影片 。（圖／翻攝youtube)

▲S.H.E替粉絲錄製新婚祝福影片 。（圖／翻攝youtube)

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Selina提到新郎「培根」說：「培根幫我們拍了很多美麗照片，留在我們記憶及手機裡，是很溫暖、善良的人，雖然我們不知道他本名。」一旁Hebe說，「喜帖上有寫啦，蔡..培根！」三人玩笑祝賀，培根能找到屬於他的「高麗菜」，幸福迎娶美嬌娘，一旁同事遞上培根喜帖，三人齊聲唸出培根及培根老婆本名說：「恭喜你找到美嬌娘，看我們三個穿這金曲盛裝，希望你們婚姻也鍍金，感情長久跟我們三人一樣，感情如鑽石般堅不可破，趕快生寶寶吧，恭喜恭喜！」

▲▼S.H.E。（圖／翻攝中華電信Hami video）

▲S.H.E在金曲獎上合體。（圖／翻攝youtube)

S.H.E利用金曲後台空檔錄製祝福影片，讓網友感動偶像對粉絲的真情，紛紛說：「好珍貴的畫面，有SHE祝福。」 而S.H.E上月睽違7年再度登上金曲獎表演，演唱入圍年度歌曲獎的《十七》還有《美麗新世界》，這次重返金曲舞台，不僅再度合體是一大亮點，表演歌曲更是蘊含許多意義。

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