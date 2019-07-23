田馥甄、陳珊妮長這樣！　「修成醫美臉」背後意義曝光

記者關韶文／台北報導

睽違兩年，創作歌手陳珊妮推出最新單曲《恐怖谷》，同時宣告2019新專輯正式揭幕，首發以美為主題探討「事件一：恐怖谷」近來在粉絲團釋放影片、文字醞釀鋪成，直指大眾對於美醜的價值觀、必須倚賴修圖的自我展現，網路充斥「大眼睛、窄鼻樑、尖尖小小的下巴」樣板美女。

陳珊妮展開「恐怖谷」影像訪談計畫，希望開啟更多人與自己的身體對話，她從音樂人晉升總統籌，歷時超過3個月籌備、從選角試鏡、腳本、執行等，橫跨台北、上海、香港三城市拍攝而成，集結田馥甄、林嘉欣、徐佳瑩、余靜萍、周筆暢、丁寧、焦安溥、Karena Lam 、大象體操張凱婷、黃文萱、繆沁琳、陳姿吟、李佳玲、林庭瑋、陳寧不同領域工作者參與。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳珊妮、田馥甄大玩修圖，探討背後意義。（圖／翻攝陳珊妮臉書／何樂音樂提供）

有趣的是，陳珊妮得先把她們變成接近網路審美的樣子，最後還原她們真實樣貌、並介紹她們的職業故事，一個指尖就能做的變臉APP，對於MV動態呈現卻是一大難事，陳珊妮笑說：「以為能快速完工，後來發現技術上非常困難、得倚賴人性，甚至工作人員表示心靈受到創傷，熬夜製作會驚呼『天啊！這女生眼睛怎麼那麼大，好恐怖』。」

檢視過往關於「美」的歷程，陳珊妮透露，剛開始做音樂的時候，發覺自己不懂的事真的很多，其中還包括被認為長得醜，個子太高，審美怪異…，甚至發覺原來長輩從小誇讚的身高，並不符合歌手在電視螢幕上的比例，原來不夠立體的五官，很容易因為不同化妝師的手法，就變了樣子。

花了多年的時間琢磨，現在的她工作時妝髮不假手他人，自己做造型、決定每個場合該穿的衣服，她說道：「不知不覺間，我習慣了自己的樣子，成為自己的專家。目前的我還不想改變自己，想想萬一哪天變美了，還得重新學習很多事情。我發現和自己的身體相處久了，感情還算不錯。」

至於是否已「習慣」演藝圈？陳珊妮回「對於娛樂環境，我還是不習慣，自己會明確知道怎麼生活或是舒適，但有些事是永遠都在習慣的，因為你跟別人價值觀不一樣，不可能永遠迎合媒體需求，都是在尋求當中平衡。」