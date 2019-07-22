徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫

記者林彥君／台北報導

徐小可（許暐翎）與阿Ben（白吉勝）今（22日）上JET《命運好好玩》，正值暑假，育有白開水、白花油、白菜魯3寶的他們直呼：「鬼門開！」徐小可說暑假或許對某些家長來說很痛苦，但小孩面對暑假作業也很為難，「哥哥坐著5分鐘東摸西摸都不寫，我只能陪。」

▲阿Ben和徐小可一家人。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可臉書）

徐小可說大兒子的暑假作業有數學、國文，她會要求小孩每天寫兩篇，很多時候會冒出幫小孩寫作業的想法，笑說：「我有試圖幫他寫，現在的教材會讓我覺得為什麼要對我的孩子，有時候會有30宮格，要算A到B的距離，會覺得在考驗眼力，有時候想在作業上描虛線，讓孩子覺得是神蹟，竟然看到答案。」

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▲阿Ben和徐小可出書分享生活。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可臉書）

夫妻重視家中相處，親子溝通也非常理性，為了讓小孩更了解爸媽的工作模式，徐小可會帶大兒子到攝影棚，從等待中體會父母工作的辛苦，至於兒子回家後有沒有變得更孝順？徐小可笑說：「沒有，不過從那次之後不會抱怨我們太晚回家。」

▲阿Ben和徐小可上節目。（圖／JET提供）

白開水今天7歲生日，昨晚已經帶兒子去吃拉麵，也送樂高當禮物，兒子還因為睡前沒有把樂高拼好，還難過得哭了，「今天會讓他吃完蛋糕，繼續拼樂高。」阿Ben說最近因為出書《我們一家都有礙》，哭點變低，捨不得小孩長太快，光是想到兒子就想哭。

