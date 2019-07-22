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康弘「擠牛乳」挨罰：動作太色情！　停工3個月他抗議後更慘

記者林彥君／台北報導

「痛苦歌王」孫情和資深藝人康弘日前上年代MUCH《MUCH金點秀》，久未合體露面的兩人，大談過去在演藝界輝煌事蹟。康弘當年和黃西田搭檔主持鳳飛飛主秀，因一個「擠牛乳」動作，被認定太色情而遭開罰，害得鳳飛飛也受到處罰。

▲康弘（右）與孫情。（圖／年代MUCH提供）

▲康弘（右）與孫情上節目談演藝圈經歷。（圖／年代MUCH提供）

康弘表示，大約在民國65年，還有戒嚴法的存在，在歌廳時期最紅的明星莫過於鳳飛飛，康弘和黃西田主持她的表演秀時，因一個動作被貼上不雅標籤，原本只要被禁3個月不得工作，因黃西田不服抗議，他個人加重處罰變6個月，然而最無辜的就是鳳飛飛，因連坐法受波及遭殃。

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秀場時期撈金速度快，據悉一個月可賺500萬台幣，對此，孫情怯生生地說：「這樣講會害我們被綁架，我們現在生活很低調。」然而雖然賺得快，花得速度也頗快，康弘爆料，有藝人一夜輸掉800萬元，甚至上千萬元，不外乎就是打麻將、打電動，與當時盛行的俄羅斯羅盤。

▲康弘（右）與孫情。（圖／年代MUCH提供）

▲康弘（右）與孫情。（圖／年代MUCH提供）

孫情回憶年輕時，因蓄鬍、留長髮，服裝出現補丁，以及「破損風」的褲子，在現今來看的流行，不料在當年被評定為不合格，孫情因此在螢幕上被消失整整6個月。

孫情不只唱歌時表情苦澀，詞曲也相當悲情，他在節目上抱怨：「我今天變成這副德行，不是我的錯，是寫詞的人害的。」孫情的招牌表情曾惹出退票風波，原因是一位老先生認為，「我花錢是尋開心，怎麼會讓我難過？」進而跑到後台向老闆要求退票，成功退款200元，讓孫情無奈至極。節目23日晚間9點播出。
 

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