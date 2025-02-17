2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣女團2NE1於去年合體重啟巡演活動，一舉一動備受外界關注。其中，成員朴春曾因曬偶像李敏鎬的照片、叫對方「老公」而引發話題，怎料，她近日又兩度在新帳號發出類似的文章，引韓國粉絲群起在網路發表聲明，要求她退出團體活動。

▲2NE1在去年合體並展開巡演。（圖／翻攝自Instagram／chaelincl、newharoobompark）

2NE1粉絲聯盟在15日透過2NE1 Gallery發表聲明，正式表達希望將朴春從團體活動中排除的立場。聲明中指出：「朴春接連引發SNS爭議，並且在巡演期間展現出不只一次的不負責任態度。她在舞台上的表現並不能單純歸咎於健康問題，這樣敷衍的態度讓粉絲難以接受。」

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▲朴春在社群發出與李敏鎬的拼接照，並稱呼對方為「老公」。（圖／翻攝自韓網）

粉絲聯盟進一步表示：「一次可能是失誤，但連續的突發行為已經成為對團隊和粉絲的背叛。」此外，粉絲聯盟也對受影響的演員李敏鎬及其粉絲致歉：「對於因朴春的行為而受到影響的演員和粉絲，我們深感抱歉。我們認為與她繼續合作只會對團隊帶來巨大的損害，因此正式要求將她排除於活動之外。」

▲2NE1粉絲聯盟要求朴春退出團體活動。（圖／翻攝自韓網）

此前，朴春數度在社群將自己和李敏鎬的照片拼接在一起，並稱呼對方為「老公」，雖然PO文都在不久後刪除，但她15日又再發出拼接照，寫道：「沒錯，他是我的老公，我愛你們。」還在留言區回覆「李敏鎬確實是我的老公」、「是公司刪除了我的貼文」，進一步點燃了爭議。