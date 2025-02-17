記者蔡宜芳／綜合報導

媒體人錢怡君（錢子）是新聞工作者出身，主持過《國民大會》、《新聞大白話》等節目。她17日透露自己在中壢休息區遇到吹毛求疵的交通警察，對方以發動車後沒有繫安全帶為由硬開單，讓她傻眼直呼「是在衝業績嗎」。

▲錢怡君分享遭交警開罰單的過程。（圖／翻攝自Facebook／錢子的大白話）

錢怡君在PO文中透露，當他們準備離開休息區時，突然被一名交通警察攔下，理由是她這位副座乘客沒有繫安全帶。錢怡君表示當時她一時無法意會過來，因為她確實有繫上安全帶，然而警察卻面無表情地反覆強調「我們秘錄器都有錄到」、「車子一發動就必需繫好」。對此，錢怡君表示：「幾秒鐘後，我明白了，我們遇到了傳說中『守株待兔』的執法人員。這是在衝業績嗎？」

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錢怡君提到，自己可能是在車子剛發動的同時繫上安全帶，但或許當下車輪已經離開停車格。由於她無法確定自己的記憶是否正確，因此向警察請求查看秘錄器，但遭到拒絕，錢怡君為此不滿表示：「我尊重執法人員執法，但守在停車格，等業績，吹毛求疵的執法方式真的很令人不快。」

▲錢怡君透露自己是在車發動的同時繫上安全帶。（圖／翻攝自Facebook／錢子的大白話）

錢怡君強調自己絕對是守法的公民，也認同警察很辛苦，但她認為警察應該將人力用在更有意義的事情上，而不是在休息站停車格抓那些剛啟動幾秒鐘來不及立刻繫安全帶的副座乘客，「現在才知道為什麼有人對警察很感冒，對守法公民吹毛求疵。」

錢怡君的PO文發出後，引來許多網友留言表示「又不是在運動比賽，有差那幾秒繫安全帶」、「感覺不是很好，有點小題大作」、「感覺很冤～申訴吧」、「建議先查一下法條規範後再去訴願」。

【錢怡君全文】

剛剛在高速公路，#中壢休息區 停車準備離開，一離開停車格，就被一名 #五楊分隊交通警察 攔下 ，說，副座乘客（就是我）沒繫安全帶。

我一時無法意會過來，#明明我有繫好安全帶啊！ 警察面無表情不斷跳針說，「我們秘錄器都有錄到」、「車子一發動就必需繫好」。我腦子也一直轉不過來，無法理解，我有繫啊！幾秒鐘後，我明白了，我們遇到了傳說中 #守株待兔 的執法人員。這是在衝業績嗎？#我可能是在車子發動的同時繫的安全帶 但當時可能車輪已經離開停車格，我無法確定，因為他拒絕讓我看 #秘錄器

我請他給我看秘錄器，對方拒絕。我尊重執法人員執法，但守在停車格，等業績，吹毛求疵的執法方式真的很令人不快。我敢說，我是守法的公民。警察也很辛苦。

但與其花人力，在休息站停車格抓 #剛啟動的幾秒鐘來不及立刻繫安全帶的副座乘客 為什麼不去做更有用的事情？

#現在才知道為什麼有人對警察很感冒

#對守法公民吹毛求疵