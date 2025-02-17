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謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」網看瞎

記者王靖淳／綜合報導

天團Energy成員張書偉、女星謝京穎在2023年宣布結婚，去年6月舉辦婚禮，平時會透過社群記錄日常的兩人，今（17）日雙雙發文曬出一樣背景，但彼此不同框的照片隔空放閃，貼文一出，立即閃瞎大批粉絲。

▲▼謝京穎張書偉放閃。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh、shuwei11041104）

▲謝京穎隔空放閃張書偉。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

透過張書偉和謝京穎曬出的照片可見到，張書偉身穿一件深色上衣，頭上戴著帽子，搭配一個斜背包，他目光直視鏡頭。至於謝京穎則穿著休閒的牛仔褲和白色棒球外套，外套背面繡有英文字樣，她一手輕觸棒球帽，一邊微笑看向一旁，看起來心情愉快且自在。

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▲▼謝京穎張書偉放閃。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh、shuwei11041104）

▲張書偉隔空放閃謝京穎。（圖／翻攝自Threads／shuwei11041104）

張書偉在文中提到，他喜歡在休息日開車四處探索，享受和在乎的人一起度過美好時刻，像是手牽手看夕陽以及交換彼此的夢想，享受這段閒適的甜蜜時光，「有人跟我一樣休息的時候喜歡開車到處看看走走的嗎？跟在乎的人手牽手，一起看夕陽，一起聊夢想，足矣。」

▲▼謝京穎張書偉。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲謝京穎、張書偉去年舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／shuwei11041104）

謝京穎在文中提到，最近她遇到了許多令人煩惱的事情，因為每一件都相當棘手，因此對她的EQ是一大考驗。她強調給自己留些時間來放空和散步的重要性，並認為這能有效促進多巴胺的分泌，幫助她保持正面的情緒態度。此外，謝京穎還不忘稱讚老公，甜蜜對方的拍照技術進步，讓她在照片中看起來越來越好看。

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謝京穎, 張書偉, Energy, 結婚, 放閃

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