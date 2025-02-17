鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

記者顧齊祐／綜合報導

馬來西亞女星李元玲因高超琴藝以及火辣的魔鬼身材在網路上爆紅，被網友封為「鋼琴女神」，她不時會在社群和粉絲分享近況，在Instagram上擁有足足313萬粉絲，人氣相當火爆。近日她曬出了一組辣照，穿著短版上衣側躺在跑車上，火辣指數破表，令網友鼻血直流。

▲李元玲曬出一系列與跑車的辣照。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）



李元玲15日在Instagram曬出了一系列美照，畫面中她放下一頭長髮，身穿白色短版背心，大方展現傲人上圍與纖細腰圍，胸前的鈕扣更是直接炸開，畫面相當火辣，她的下身則是搭配著迷彩短裙，秀出修長美腿。

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▲李元玲胸前的鈕扣直接炸開，畫面相當火辣。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）



照片裡，李元玲躺在一台黃色跑車的引擎蓋上，抬起頭享受陽光的沐浴，畫面十分吸睛。另外一張，她則在跑車裡面，從車窗探出頭來露出甜美笑容。她也配文寫道「情人節快樂！喜歡哪張？(Delayed post)」。

▲李元玲躺在引擎蓋上，抬起頭享受陽光。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）



貼文曝光後，立刻吸引了大批網友朝聖，紛紛留言表示「全部都喜歡」、「法拉利上沐浴陽光，絕了」、「我個人覺得第一張最棒」、「第一張各種美都展現出來了」、「香車美女，完美搭配」、「有你的每一張都喜歡耶」。

▲李元玲從跑車裡探出頭來露出甜美笑容。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）