金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度：恐做極端選擇

記者黃皓瑋／綜合報導

童星出身的南韓女星金賽綸（김새론），2022年因酒駕重創形象，去年（2024）底才宣告以電影《Guitar Man》復出，不料昨（16日）被發現於家中身亡，得年24歲，讓不少人感到震驚與惋惜。南韓警方今日說明案件調查進展，推測她有可能做了「極端選擇」，也證實沒有找到她的遺書。

▲警方證實未找到金賽綸的遺書。（圖／翻攝自IG／ron_sae）

綜合韓媒報導，南韓警方今日於「國家搜查本部」的例行記者會上，透露雖然未在金賽綸的家中發現遺書，不過認為她「做了極端的選擇」，目前也預計以「非自然死亡」的方向來處理這起案件。

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其實金賽綸昨日原本約好與朋友見面，不料朋友到她家裡時，卻發現她已經失去呼吸心跳，因而報警並將她送醫搶救，可惜最後仍回天乏術。對於她的死因，警方昨日僅表示「沒有發現任何外部侵入痕跡，目前正在調查死亡的具體原因」、「未發現犯罪嫌疑點」，也呼籲媒體不要寫出具體的死亡方式。

▲金賽綸16日離世，得年24歲。（圖／翻攝自IG／ron_sae）

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