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侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

記者王靖淳／綜合報導

女星侯怡君出演民視八點檔《好運來》，在劇中一人分飾兩角，扮演復仇女神對幹小三，不過今（17）日卻被週刊爆料，她在拍攝一場戲暴打飾演小三的楚宣時疑似太入戲，導致對方受傷。為此，侯怡君稍早在臉書發聲了。

▲▼侯怡君。（圖／翻攝自Facebook／侯怡君的家）

▲侯怡君出演《好運來》。（圖／翻攝自Facebook／侯怡君的家）

侯怡君在文中提到，演出爭吵及動作場面的戲碼，對演員來說是項極具壓力的挑戰，尤其對於她這樣天生帶有壞女人長相的演員而言，每次表演都必須格外小心，以避免不必要的事故發生，「爭吵互毆的戲碼 對於演員來說，向來都是一種不輕鬆的挑戰，尤其是像本人這種天生壞女人的長相，更得要小心再小心。」

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侯怡君透露在拍攝過程中與其他演員的互動，如何在專業的指導下，大家努力避免真實接觸以減少受傷的風險。然而，她表示即便如此謹慎，演出時的高漲情緒仍難免導致一些小意外，並坦言沒發現把楚宣的手抓瘀青，包含自己的臉和嘴巴也不慎被抓傷，「當下真心不知道導致了對手的瘀青，我也沒發現自己的臉跟嘴被抓傷抓破。」

▲▼侯怡君。（圖／翻攝自Facebook／侯怡君）

▲侯怡君發文回應入戲太深。（圖／翻攝自Facebook／侯怡君的家）

此外，侯怡君也對所有參與演出的藝人們表達感謝，並稱讚大家都是非常敬業的演員，「參與《好運來》演出的藝人們，我們真的都好棒，都是敬業的演員，真心感謝我們一起精彩的演出。」

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侯怡君, 楚宣, 好運來

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