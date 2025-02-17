吳鳳圓夢「正式回母校教書」！　駁任教為了錢：人生里程碑

記者王靖淳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳今年1月才透露要回母校師範大學當老師，今（17）日開心透過社群發文報喜，宣布正式成為國立臺灣師範大學歷史上首位土耳其籍教師，同時也澄清自己任教並非為了錢，「今天對我人生來講是一個里程碑！」

▲吳鳳成為臺師大首位土耳其老師。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

吳鳳提到，他對於能有機會在母校教學感到相當感激，並透露現場聚集150位學生，共同見證這歷史性時刻。他深信，教育是國家發展的基石，強調自己擔任教職的決定不以金錢為目的，而是出於對教育事業的熱愛及希望能對社會作出貢獻，「我犧牲我的時間跟體力，真的不是為了錢！」

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吳鳳坦言，雖然這份工作需要犧牲大量的私人時間和體力，但這種投入對他來說是非常值得的，「我在上課中很熱血，非常興奮！這樣回饋給社會，真的很珍貴！」他計劃持續在教育領域貢獻自己的力量，並表示對於能在母校國立臺灣師範大學中工作感到無比自豪，「將來的日子我還會繼續回饋社會！我愛臺師大，我愛台灣。」

▲吳鳳會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

事實上，吳鳳今年1月在社群發文宣布要到母校師範大學當老師，他透露從2月份開始，將正式受聘為師大老師，教授大學部的多元文化通識課程，「我很喜歡老師這個身份，我可以用不同的方式，將我的所學奉獻給更多人，讓我很開心。」之後也將嘗試挑戰更多領域。