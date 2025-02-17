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「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

記者孟育民／台北報導

「全聯先生」邱彥翔（Ralf）因醜聞消失在螢光幕前2年多，而公視台語台音樂節目《海味61號》第二季新鮮熱播，找上他來主持。邱彥翔在獲知接下主持棒前就戰戰兢兢，沒想到開錄後發現自己的台語還有太多未知領域需要再學習，除了默默將腳本轉換成適當的台語用詞，也詢問長年研習台語的友人及台語顧問，確認各種專有名詞的正確發音，在各方的支援下，讓每一集的拍攝都像一堂扎實的台語課。

▲▼「全聯先生」邱彥翔（右）在螢光幕前神隱2年多，近日接下節目《海味61號》第二季主持棒 。（圖／公視台語台提供）

▲「全聯先生」邱彥翔（右）在螢光幕前神隱年多，近日接下節目《海味61號》主持棒 。（圖／公視台語台提供）

本集首位創作者是原住民歌手巴奈，她長年致力於環境與原住民權益，去年憑藉「夜婆」榮獲金曲獎最佳台語專輯。節目中她帶著主持人Ralf在都市的一角綠地，採摘大眾陌生的原住民食用植物刺蔥（食茱萸，Tana）沖泡成飲品，暢聊自己的音樂歷程及「夜婆」專輯製作的幕後故事。

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▲▼「全聯先生」邱彥翔（右）在螢光幕前神隱2年多，近日接下節目《海味61號》第二季主持棒 。（圖／公視台語台提供）

▲巴奈巴奈登節目獻唱（圖／公視台語台提供）

第二組創作者是樂團晚安費雪，他們帶著邱彥翔一邊在高雄文化中心散步，一邊聊起與文化中心的淵源。團員鴨兄在高雄讀書長大，過去都在文化中心與喜歡的對象約會。近年來高雄發展迅速，市景地貌變化非常大，但文化中心仍保持著原樣，是他心中最熟悉且充滿回憶的場所。

▲▼「全聯先生」邱彥翔（右）在螢光幕前神隱2年多，近日接下節目《海味61號》第二季主持棒 。（圖／公視台語台提供）

▲邱彥翔和晚安費雪聊音樂。（圖／公視台語台提供）
 

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全聯先生, 邱彥翔, 海味61號

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