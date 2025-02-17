孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」畫面曝光　遭出征自責：撐不下去

記者孟育民／台北報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。為此，孫生13日先是發文致歉，事後再發布影片道歉，不過發言與判決書內容有落差，又將影片拉長到8分鐘，為了賺取更多的廣告收益，舉動遭網友出征。他今（17）日再度透過IG限動發聲認錯，不過畫面中媽媽又來跟他討錢，他聲音哽咽，一邊哭一邊求媽媽說：「媽，我真的不行了，算我求求你，夠了，我做錯事，我錯了，不要再來鬧了。」

▲孫生媽媽又來討錢（畫面右），讓他淚崩哭了。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

影片中，孫生媽媽表示自己戶頭沒錢，來向兒子討錢，表示沒錢過日子，孫生一邊哭一邊哭求媽媽，媽媽精神狀態疑似崩潰說：「我沒有鬧啊，我就沒有錢過日子啊，餘額不足」。孫生聽後有點崩潰，邊哭邊說：「我剛剛已經給妳了，拜託不要再鬧了，我求求妳，我可能撐不下去，我錯了，我已經做錯事了，媽妳不要再鬧了，想開一點，求求妳，媽！我跟妳跪好不好，我很自責。」而女友多芬在旁補充：「阿姨我等等要帶他（孫生）去看醫生，阿姨先回家好嗎？」

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▲孫生公開影片，疑似精神崩潰。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

他公開影片，無奈地說：「我真的不行了，我錯了！很多人說我沒家教，我媽這樣是要怎麼有家教。」再次道歉：「我這幾天每天都在嚴重反省，我因為我的不檢點，拿我最愛的表演開玩笑，所有人叫我不要再發東西了，因為這時候說什麼都錯。可是我一直有很多話想說，我內心完全沒有想騷擾女生的想法，但造成他人不舒服，就是我的錯。一直以來我對兩性的相處頻率都太快，可能都遇到跟我頻率一樣的人，我也習慣了這樣的生活模式，對不起，我以後會改進，對不起。」