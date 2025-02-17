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Joeman拍反省片道歉！　還原合作孫生過程認「抱持僥倖心態」

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）14日公開《分手擂台》二創片，找來孫生和其女友多芬參加，然而因孫生正處於性騷案的風波中，因此引來大票網友抨擊，Joeman也緊急下架影片道歉。Joeman 17日上傳反省片再度道歉，解釋當初拍片的理由和過程，也承認自己抱持僥倖心態，才造成重大失誤。

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　連孫媽也亂入

▲Joeman因邀請孫生拍片遭炎上。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman回憶說，他11日在Threads上看到《分手擂台》這個經典綜藝節目要復出的消息，引起了熱烈討論，當時便覺得這是一個可以切入的熱點，因此決定拍攝復刻版。他馬上就聯想到要邀請能夠演繹誇張片段的「反骨男孩」，並聯絡了酷炫，雙方12日晚上就喬好通告，隔天開拍，並趕在14日情人節當天晚上上線。

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▲Joeman拍片道歉！還原合作孫生過程認：僥倖心態。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman拍片道歉。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman表示，自己對於社群的理解就是「反應快的人才是王者」，他認為當時應該有不少創作者都已經發現這個話題點並著手拍攝，自己為了搶快才會這麼趕，「然而，在2月12日到2月14日影片上線之間，其實有很多警訊，但我自己刻意忽略了。 」

Joeman坦言，自己作為同行，當然知道孫生的性騷擾事件，也聽聞對方被判刑，但並不了解詳細狀況，當時只抱持著僥倖心態，「我只是說服自己『孫生會負起他該負的法律責任』，再加上《分手擂台》這個節目本身就是用荒謬的方式在嘲笑男女主角，孫生和多芬來上這個節目，本質上應該是會被嘲笑的。所以，我產生了僥倖心態，認為『這是孫生的問題，我只是節目的製作方』。」

然而在影片上架後，Joeman收到大量負面評價，並從留言和朋友的私訊中注意到反應與他原本想像的差很多，於是他仔細去了解了孫生的性騷擾案件，以及對方對事件的回應，才意識到自己的錯誤。他認為，透過節目嬉鬧的方式給孫生流量，實際上是在把性騷擾當成玩笑，這樣的呈現方式會讓觀眾產生「剝奪感」，也可能造成受害者的二次傷害。

▲▼Joeman拍片道歉！還原合作孫生過程認：僥倖心態。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman承認自己為搶快上片，忽略種種警訊。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman最後決定道歉並下架影片，並表示未來會加深對性別意識的理解與尊重。他反思這段經歷，認為自己在追求流量和話題的過程中忽略了自媒體的社會責任，「捫心自問，我絕對不希望自己的親人或另一半遭遇這樣的對待與後遺症。對於性騷擾，絕對應該零容忍。未來，我會加深對性別意識的理解與尊重。」他也感謝願意給予建議的觀眾和朋友，並表示會更加警惕，對待自己製作的節目。

Joeman同時強調，這次的反省影片並非為了蹭流量，也沒有開啟營利，而是因為他一直以來都在做「網紅觀察室」，這次事件是自己的失誤，不應該閃躲，也認為透過影片，能更完整地說明當時的決策過程，並希望把正確的訊息傳達給觀眾。

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