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李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸網美司曉迪在去年9月曾聯手女星辛雨錫「修理」相聲演員秦霄賢，不但當時提供秦霄賢劈腿的證據，今年1月還上傳和男方交往期間拍下的影片。沒想到才過一個多月，她又再爆另名男星李汶翰劈腿，還曬出對方為偷偷約會戴假髮的畫面，掀起熱議。

外送用▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲李汶翰被網美司曉迪指控劈腿。（圖／翻攝自微博）

司曉迪在14日情人節當天，突然發出一張加李汶瀚微信好友的截圖，只見她留言給對方說：「你要是不想被曝光，你就加，我有急事。」司曉迪還在發文中稱：「希望你像個男人一樣好嗎？」隨後，她又公開李汶翰開車載自己的影片，配文道：「我為什麼情人節發？因為你冒著生命危險陪我過情人節，我要謝謝你。」

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▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲▼司曉迪喊話李汶翰。（圖／翻攝自微博）

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

司曉迪在一連串的發文中，附上了和李汶翰交往的證據，指控對方是「海王」。對於為什麼陸續爆料秦霄賢和李汶翰，司曉迪表示：「首先我在一起的都是藝人，但我只選擇曝光秦霄賢和李汶翰，是因為他們倆雙向並行不停出軌且pua我，其他人都很好，所以我不會再曝光其他前男友，因為他們真的值得你們粉。」

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲李汶翰為約會買假髮。（圖／翻攝自微博）

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲▼司曉迪曬出與李汶翰交往的證據。（圖／翻攝自微博）

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

而司曉迪17日又再發出一支影片，內容是她和李汶翰於交往期間傳的訊息截圖，以及視訊、約會的過程，甚至還有男方為了要和她出門吃飯，戴上女用假髮喬裝的照片。她也標記秦霄賢和李汶翰說：「愛一個人太累了，以後我要學習你倆，一次愛上五六七八個。你倆的道歉希望不要讓我等太久喔！」而男方對此則暫未做出回應。

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪也曾爆出秦霄賢的私下影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼李汶翰「戴女用假髮約會」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪要求秦霄賢和李汶翰道歉。（圖／翻攝自微博）

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秦霄賢, 司曉迪, 李汶翰

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