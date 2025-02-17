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侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

圖文／鏡週刊

侯怡君近期在8點檔一人分飾兩角，扮演復仇女神對幹小三，不過她似乎數度入戲太深，加上新仇舊恨湧上心頭，一場戲暴打飾演小三的楚宣，不但讓對方受傷，就連電視台高層也覺得她有些過頭。

【獨家】【入戲太深打過頭】婚姻遭人插一腳　侯怡君戲裡暴打小三洩恨

▲侯怡君（左）在8點檔《好運來》暴打小三楚宣（右）疑似入戲太深。 （圖／翻攝自民視／鏡週刊）

【獨家】【入戲太深打過頭】婚姻遭人插一腳　侯怡君戲裡暴打小三洩恨

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▲侯怡君（左）在8點檔《好運來》暴打小三楚宣（右）疑似入戲太深。（圖／翻攝自民視／鏡週刊）

侯怡君與老公蕭大陸愛情長跑20年，卻在2021年爆出「小三」之亂，讓兩人緊急宣布已登記結婚，逼退身為電視台監製的小三，坐穩正宮之位。當時也曾傳出侯怡君氣到多次和小三正面對決，對方則是調單位，不過侯怡君一直難解氣，近期傳出把氣出在戲裡，讓人不寒而慄。

為姐復仇　撲倒掐細姨

侯怡君和蕭大陸如今雖是夫妻，但感情哪容得下一粒沙，當年小三之亂，她肯定難以釋懷，近期她在老公製作的民視新八點檔《好運來》挑大梁，飾演蔡好運，她一人分飾兩角，雙胞胎姐姐慘遭小三欺凌，甚至命喪黃泉，妹妹因此假扮姐姐開始一連串復仇計畫。

【獨家】【入戲太深打過頭】婚姻遭人插一腳　侯怡君戲裡暴打小三洩恨

▲侯怡君（左）和蕭大陸（右）製作的《好運來》上檔記者會，夫妻倆開心勾手合影。（圖／鏡週刊）

從劇情也不難猜想，戲裡肯定不少小三和正宮互嗆的畫面，日前一場攤牌戲碼，侯怡君也不演端莊賢淑了，和小三楚宣直接狂扯頭髮互毆，甚至想掐死對方，侯怡君撲倒楚宣、掐她脖子，還騎在對方身上，楚宣說自己哪打得贏，侯怡君動作根本太靈活。

【獨家】【入戲太深打過頭】婚姻遭人插一腳　侯怡君戲裡暴打小三洩恨

▲侯怡君力大無窮，一出手就是鬼見愁。（圖／翻攝自侯怡君粉絲團／鏡週刊）

儘管侯怡君和楚宣兩人體型相似，但侯怡君是三鐵練家子，楚宣則是從不運動的破病雞，兩人體力和爆發力落差太大。據悉當時拍攝前就說好，互毆戲來真的，比較乾脆且不用因破綻百出、一直重拍，結果從播出畫面就可以看出，侯怡君身手俐落，一度重壓楚宣的頭，讓她難以掙脫。

真的開打　嚇壞男主角

緊接著進場的倪齊民開門看到戲裡老婆和細姨扭打，據現場人士透露，他根本不敢相信自己眼睛，覺得八點檔有需要真的打成這樣嗎？一度差點笑場。

【獨家】【入戲太深打過頭】婚姻遭人插一腳　侯怡君戲裡暴打小三洩恨

▲侯怡君是三鐵選手級的練家子。（圖／翻攝自侯怡君粉絲團／鏡週刊）

不僅互毆暴打，侯怡君戲裡看不下去小三囂張跋扈，咬牙切齒說「妳把黑的說成白的，做什麼大家心知肚明」「嘴巴放乾淨」「妳最好不要被我抓到證據」等台詞時超級入戲，憤恨抓狂至極，感覺就像要吃掉對方，猙獰的模樣讓旁人看了都冒冷汗，就連電視台高層也看不下去，指示要她收斂一點，不要嚇到觀眾。

【獨家】【入戲太深打過頭】婚姻遭人插一腳　侯怡君戲裡暴打小三洩恨

▲侯怡君新戲一開場沒多久就和楚宣互毆受傷。（圖／翻攝自民視／鏡週刊）

至於楚宣則因此掛彩，身上瘀青不斷，常常自嘲「不是在看醫生，就是在去看醫生的路上」，但她頗識相，骨頭都快散了，也不敢對外張揚。

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