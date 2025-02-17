詹惟中曝「5類人」威力彩易中獎！　怒嗆酸民很可憐：臭嘴趕快去改

記者顧齊祐／綜合報導

威力彩頭獎連31槓，今（17）日晚上頭獎上看14億元，詹惟中也在社群平台分享可以從西元生日的年尾數字，看出哪幾類人有機會能中獎，並趁機回嗆那些批評他蹭大S的酸民很可憐，怒喊「把你們的臭嘴、很臭的身體、很臭的運趕快去改一改」。

▲詹惟中分享，可以從西元生日的年尾數字看出中獎機會。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



詹惟中在Facebook發文指出，西元生日年尾數為五的人有配偶財，尾數六和八的人買彩券有機會中獎，而尾數一的人適合與同事合買，尾數二的人則是離鄉背井和外出到台灣買彩劵的有中獎機會，並鼓勵大家加油。

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▲詹惟中回應酸民的批評。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



詹惟中接著回覆了網路上的惡評，直言「一些臭酸民批評我蹭大S的，你們很可憐，嘴巴也很臭」，不過他並沒有過多計較，反而祝福酸民「只有苦的人比較有機會中獎，在這裡以德報怨祝你們中獎，中獎再多做善事。把你們的臭嘴、很臭的身體、很臭的運趕快去改一改」。

▲詹惟中以德報怨祝福酸民中獎。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



而這並非詹惟中第一次回應酸民，早在15日，他便在另一篇發文中提到「現在網路世界臭酸民比塵蟎還多，有時候真的覺得他們很可憐，他們是很倒楣的人，才會這麼酸，接下去就變得很『臭』，什麼東西會臭呢？就是屍體跟大便，對他們自己根本不加分，真的很希望他們多曬太陽都往正面思考」，並且呼籲「希望這些臭酸民多做一點對社會有意義的事情！我的知名度不需要蹭任何人」。

▲詹惟中呼籲酸民多做有意義的事情。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）