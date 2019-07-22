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李依瑾被「狠掐33秒」整臉漲紅超驚悚！　網嚇瘋：這演法太犧牲

記者李欣容／台北報導

李依瑾在《最佳利益》中飾演怡安，和溫昇豪、天心夫妻之間的關係撲朔迷離，最新一集中她被仇家掐住脖子，整臉漲紅，垂死掙扎的演技讓觀眾叫好，「太會演了，看著都難呼吸啊，這演法太犧牲。」

▲▼ 李依瑾在《最佳利益》演技精湛 。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼ 李依瑾在《最佳利益》演技精湛 。（圖／翻攝自LINE TV）

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▲李依瑾在《最佳利益》中演技精湛 。（圖／翻攝自LINE TV）

李依瑾在上集中先是被溫昇豪推下樓，又對天心出言不遜，說自己睡了她的丈夫，讓天心氣得牙癢癢，當時觀眾就對她的表演方式讚不絕口，本週播出中，她躺在醫院，正熟睡時就被闖入醫院的口罩男掐住脖子，睜大眼睛，四肢掙扎，逼真的是她整臉漲紅，看起來就像真掐，讓PTT掀起一陣討論，「覺得李依瑾很會演」、「好像真掐喔，好可怕」、「李依瑾不錯！演得真實」。

▲▼ 李依瑾在《最佳利益》演技精湛 。（圖／翻攝自LINE TV）

▲李依瑾、溫昇豪劇中搞婚外情，都是利益交換。（圖／翻攝自LINE TV）

以及後來溫昇豪到病房找她要「名單」，質問她為何對天心說出那樣的話，李依瑾依舊面無表情，挑釁說，「你上我的時候明明很爽。」上前想親吻溫昇豪，卻被拒絕，馬上翻臉在他臉上吐口水，飆罵，「操你媽的，滾！」情緒轉折快速又到位。

▲▼ 李依瑾在《最佳利益》演技精湛 。（圖／翻攝自LINE TV）

▲李依瑾對溫昇豪吐口水。（圖／翻攝自LINE TV）

除此之外，男主角鍾承翰的奶奶在上集中被一群高中生圍毆致死，身為優秀警官的爺爺口述殺了高中生替奶奶報了仇，最後卻變成壞人，鍾承翰不敢相信，替爺爺查明真相，原來爺爺是替人頂罪，他也在下集中跟天心告白。

▲▼ 最佳利益中李依瑾演技受到討論 。（圖／翻攝自PTT）

▲李依瑾演技受到討論 。（圖／翻攝自PTT）

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最佳利益, 天心, 鍾承翰, 溫昇豪, 李依瑾

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